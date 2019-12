RDC: la société civile critique le projet de loi de finances

En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi est très attendu sur la promulgation de la loi de finances de l’exercice 2020. Le projet, portant sur 11 milliards de dollars, a déjà été adopté et réajusté par les deux chambres du Parlement. Il est critiqué par la société civile. Les ONG congolaises spécialisées dans les finances publiques ont publié, vendredi à Kinshasa, leur analyse qui taxe ce budget de manque de crédibilité et de cohérence.

La société civile constate que le budget de fonctionnement des institutions et des cabinets ministériels a augmenté, à lui seul, de 59%. Il pèse quelque 613 millions de dollars. Florimond Muteba, président de l'Observatoire de la dépense publique (ODEP), juge obscure une partie de ces dépenses :

« Dans ce train de vie de l’État, vous avez aussi des dépenses obscures. Des frais de recherche, les fonds spéciaux d’intervention... On a additionné. Cela fait presque 88 milliards de francs congolais qui sont répartis dans ces frais obscurs mais qui auraient pu être donnés à l’Éducation et à la Santé. Le président parle de "santé pour tous". Or, le budget de la Santé a régressé de 10%, en 2019, à 5% en 2020. »

Pour les ONG, ce budget consacre trop peu à l’investissement, notamment dans le secteur agricole et dans l’énergie.

Début décembre, le FMI a qualifié ce budget d'« irréaliste ». L’État, qui compte accentuer la pression fiscale jusqu’à 13%, ne peut mobiliser que 7,5 milliards de dollars.

Pour combler le déficit budgétaire de 3,5 milliards, l'État devra donc s'endetter ou recourir à la planche à billets. Abraham Djamba, directeur du Reged, un réseau d’ONG spécialisées dans les finances publiques, se dit inquiet : « Mais si ce déficit ne sert que pour la consommation, il risque d’y avoir des effets pervers sur l’économie congolaise. »

Le projet est censé être promulgué avant le Nouvel An par le président, mais les forces vives lui demandent de renvoyer le texte, en seconde lecture, pour le crédibiliser.