Togo: les autorités interdisent une manifestation de la société civile

Nous n’avons pas reçu de déclaration de manifestation de l’association "En aucun cas" et même si on avait reçu cette demande, l’association "En aucun cas" n’a même pas été enregistrée au ministère de l’Administration territoriale. Et à la conférence de presse que monsieur Satchivi a animé, il dit que l’objet de la manifestation est pour des réclamations d’ordre politique. Mais ce n’était pas l’objet de la déclaration préalable qu’on nous a envoyé.