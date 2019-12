L'ancien président Boni Yayi rentre au Bénin en toute discrétion

L'ex-président du Bénin Boni Yayi qui vivait au Nigeria est rentré discrètement ce dimanche 29 décembre à Cotonou. Confiné dans sa résidence pendant la crise post-électorale, il avait été finalement autorisé à quitter le pays pour se faire soigner. En novembre dernier, à la faveur d’une loi d’amnistie le président Talon avait déclaré qu’il pouvait rentrer sans crainte.

L’ancien président est arrivé dans une totale discrétion en début d’après-midi ce dimanche. Il regagné Cotonou à bord d’un vol commercial d’une compagnie de la sous-région, en provenance de Lomé, renseigne une source.

Il était seul avec un de ses fils, aucune délégation étrangère ne l’a accompagné, contrairement à son passage éclair à Cotonou le 20 novembre dernier avec des émissaires de la Cédéao. Il avait ce jour-là, boycotté un rendez-vous avec le président Talon au palais de la Marina.

A son arrivée et selon des indiscrétions, il n’y avait pas de partisan pour l’accueillir, il n’y avait pas non plus de bain de foule. Une situation plutôt inhabituelle pour l’ancien chef d’État. Même les alentours de sa résidence étaient déserts. Un de ses proches affirme que l’ancien président a décidé de faire les choses autrement.

En revanche, un observateur estime que cette arrivée sans tambour ni trompette aurait peut-être été négociée. Selon nos informations Boni Yayi devrait rester plusieurs jours, au moins jusqu’aux fêtes de fin d’année. La suite de l’agenda n’est pas encore connue.