Guinée-Bissau: l'heure du dépouillement des voix et des déclarations politiques

760 000 électeurs bissau-guinéens étaient appelés à élire leur président ce dimanche 29 décembre. Deux hommes se faisaient face dans les urnes, Domingos Simões Pereira et Umaro Sissoco Embalo. Les bureaux de vote ont fermé. L'heure est au dépouillement et à la compilation. D'ores et déjà, des déclarations politiques se font entendre.

Premières déclarations et premières accusations de la part d’Umaro Sissoco Embalo depuis Gabu dans l’est du pays où il a voté. Le candidat du Madem G15 a d’abord accusé le ministère de l’Intérieur d’avoir stocké des urnes remplies de bulletins en faveur de son rival. Le porte-parole lui a rapidement et sèchement répondu, en parlant de « mensonge », et en l’invitant avec son état-major à venir visiter les locaux quand il le souhaite.

Umaro Sissoco Embalo a également évoqué un enregistrement dans lequel on entendrait, dit-il, le président de la commission électorale se prononcer en faveur de son concurrent. Un mystérieux enregistrement qu’il promet de rendre public.

« Ce qui est regrettable, ce sont les enregistrements du président de la CNE dans son bureau – je les ai entendus sur les réseaux sociaux, a déclaré le candidat. Je veux dire au président de la commission que nous prenons note de ces déclarations. Il y a un enregistrement de 4 heures, qui sera publié dans les prochaines heures pour que les gens puissent évaluer la situation. »

Démenti dans la foulée de la porte-parole de la commission électorale, Felisberta Vaz lors d’un point presse sur la journée de vote. « La CNE profite de cette occasion pour réfuter des informations qui circulent sur les réseaux sociaux relatives à une tentative de fraude électorale. La Commission appelle la population à rester calme, sereine et vigilante face aux manipulations qui mettent en cause le processus électoral. »

Dépouillements en public

Des accusations alors que la journée de vote s’est déroulée dans le calme et s’est achevée par des dépouillements en public, sous l’œil des Bissau-Guinéens venus écouter les présidents de bureaux énoncer un à un le nom des candidats coché sur chaque bulletin.

Sous l’œil aussi des observateurs qui saluaient à la mi-journée un bon déroulement du scrutin et le civisme des électeurs. Il faudra maintenant patienter pour le taux de participation – une question importante en cette période de vacances et de fêtes de fin d’année – et pour la proclamation des résultats. La commission électorale donne rendez-vous le 1er janvier.