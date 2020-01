2020: les messages de vœux de chefs d'État africains à leurs concitoyens

Durant près de 18mn, le chef de l’État ivoirien a vanté son bilan dans une longue litanie de chiffres. Investissements, infrastructures, électrification, santé, éducation, emploi. Tout y est passé. Alassane Ouattara a particulièrement insisté sur le social, et notamment sur le programme de 1000 milliards de FCFA, lancé il y a un an, destiné aux plus fragiles...