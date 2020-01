Violences meurtrières au Darfour: le Premier ministre et Hemidti sur place

Le but de ces négociations est d’atteindre une paix durable. Et ce qui est arrivé à Al Geneina menace le processus de paix . Donc les 2 parties - nous-même et le gouvernement - nous sommes mis d’accord pour suspendre ces pourparlers, afin d’arrêter ces tueries. Après cela, nous reprendrons les discussions, mais la priorité pour l’instant c’est de mettre fin à ces violences. Nous voulons que le gouvernement face appliquer la loi, il est responsable de la sécurité de tous les Soudanais...