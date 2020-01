Soudan: le bilan des heurts tribaux au Darfour Ouest s'alourdit

Le bilan des affrontements tribaux du week-end dernier au Darfour s’est encore alourdit. Les violences ont fait plus de 65 morts, selon la mission conjointe des Nations unies et de l’Union africaine au Darfour. 80, selon une organisation locale.

Les violences qui ont éclaté dimanche dernier près d’Al-Geneina se sont poursuivies jusqu’à mercredi soir, selon plusieurs sources. Au moins deux camps de déplacés et trois villages ont été détruits. Et plus de 8 000 familles ont fui, selon le Croissant-Rouge soudanais.

A l’origine de ces violences, une altercation mortelle entre deux hommes - l’un Massalit, l’autre Arabe - qui a dégénéré dans un camp de déplacés près d’Al-Geneina. Des milices arabes, lourdement armées, s’en sont alors pris à des villages Massalit.

La situation est désormais calme. Khartoum a déployé l’armée à Al-Geneina et ses alentours, instauré un cessez-le-feu, et promis une enquête.

La province est le théâtre de conflit entre tribus arabes et non arabes depuis près de 20 ans. Mais cela faisait des années qu’il n’y avait pas eu de heurts aussi importants. Une détérioration de la situation qui inquiète, car elle menacerait la transition politique dans le pays.

Les négociations en vue d’un accord de paix entre Khartoum et les différents groupes rebelles, dont ceux du Darfour, ont été suspendues cette semaine en raison de ces violences.

Washington – qui soutient les changements politiques au Soudan – a appelé les deux parties à reprendre les négociations. Et à ne pas utiliser ces violences à des fins politiques.