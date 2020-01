Kenya: 3 victimes américaines dans l'attaque des shebabs contre la base Simba

♦ Les liens flous entre l'Iran et les shebabs

La presse du monde entier a rappelé que l’attaque des shebabs tombait alors que la tension monte entre l’Iran et les États-Unis, trois jours après l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani par un drone américain. Même si Téhéran appelle à la vengeance contre Washington, il n’y a pour l’instant aucun lien établi entre l’attentat kenyan et l’assassinat de Qassem Soleimani. Mais certains rappellent des liens parfois flous entre Téhéran et les shebabs.

Pour beaucoup de commentateurs, toute relation entre l’Iran chiite et les shebabs, d’obédience sunnite, est une pure fiction. Mais plusieurs spécialistes ont des avis moins tranchés. Certains rappellent que le secrétaire d’État américain Mike Pompeo avait accusé Téhéran de faciliter le trafic de charbon en Somalie, connu pour être une source de revenus des terroristes.

Rashid Abdi explique, lui, que les services kenyans accusent depuis longtemps les Gardiens de la révolution de chercher à établir des liens avec les islamistes sur la côte kenyane. Le chercheur de l’organisation REF indique d’ailleurs qu’en 2016, deux ressortissants iraniens arrêtés, membres présumés des Pasdaran, avaient été soupçonnés de préparer un attentat contre des intérêts israéliens au Kenya.

Rashid Abdi va même plus loin. Selon lui, « l’attaque d’hier aurait pu être préparée pour signaler à Téhéran qu’une alliance tactique était possible » contre les Américains. Mais d’autres répondent que l’opération a probablement été minutieusement de longue date. Tout lien avec la mort du général Soleiman n’est qu’une coïncidence.

Enfin le journaliste Harun Maruf, spécialiste des shebabs, voit lui un autre lien indirect possible. D’après lui, une partie des armes envoyées par l’Iran au Yémen ont fini en Somalie dans les mains des shebabs, par l’intermédiaire de trafiquants.