Opération anticorruption: le Gabon émet deux mandats d'arrêts internationaux

Le procureur de la République a, dans une déclaration samedi, annoncé que son pays a émis deux mandats d’arrêts internationaux contre deux Gabonais poursuivis dans le cadre de l’opération mains propres baptisée « Scorpion ». Selon les informations de RFI, les deux personnes recherchées sont des proches de Brice Laccruche Alihanga, ancien directeur de cabinet d’Ali Bongo.

Les mandats d’arrêts ont été émis le 3 janvier dernier. Libreville demande à toutes les polices de rechercher et d’extrader vers le Gabon Raphaël Nze Minko, beau-frère de Brice Laccruche Alihanga. 250 millions de francs CFA entassés dans deux coffres auraient été retrouvé à son domicile lors d’une perquisition.

Le 2e mandat cible Gervais Martial Koulayo Houlpaye, ancien collaborateur de Laccruche Alihanga. Ces deux personnes sont poursuivies dans le cadre de l’opération « Scorpion » qui a pour but d’assainir les finances publiques.

Selon le procureur de la République, André Patrick Ropona, deux mois après son déclenchement, Scorpion a permis d’interpeller 30 personnes. Six ont été mises hors de cause, quatre laissées en liberté provisoire et 20 autres inculpées et jetées en prison.

« La sortie du procureur de la République est inopportune. Il aurait pu évoquer les conditions épouvantables de détention de Laccruche et ses proches », a riposté, Ange Kevin Nzighou, avocat de Laccruche.