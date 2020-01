Liberia: rassemblement anti-Weah à Monrovia

Les manifestants anti-Weah ont réussi à perturber la circulation ce lundi matin à Monrovia. Plus d'un millier de personnes, appartenant au mouvement du Conseil des patriotes, se sont rassemblées dans la capitale du Liberia pour scander des slogans hostiles au président George Weah.

Le Conseil des patriotes avait initialement prévu sa manifestation, il y a une semaine, avant de la repousser à ce lundi. Ce mouvement d'opposition dénonce l'action ou plutôt l'inaction du chef de l'État.

Pour le Conseil des patriotes, George Weah a tout faux, surtout en matière d'économie. L’inflation est à la hausse, le dollar libérien, à la baisse, et l’État, mauvais payeur, selon le principal syndicat de la fonction publique. Plus de la moitié des fonctionnaires n’auraient pas touché leur plein salaire en novembre et en décembre.

Soupçons d’enrichissement illicite

L’opposition soupçonne George Weah d’enrichissement illicite. Elle se demande d’où provient argent qui lui permet de faire construire de grandes propriétés au vu et au sus de tous à Monrovia. Il est grand temps, affirme le Conseil des patriotes, que le président publieune déclaration de patrimoine.

Puis, il y a la question politique. Pour le Conseil des patriotes, George Weah a violé la Constitution en envoyant à Washington un ambassadeur sans l’assentiment du Sénat libérien, la procédure constitutionnelle prévue. Le diplomate a dû faire demi-tour, obtenir le blanc-seing des sénateurs avant de repartir aux États-Unis.