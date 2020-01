Le secrétaire d’État français Jean-Baptiste Lemoyne en déplacement au Gabon

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s’entretiendra avec le président Ali Bongo au cours d’une visite de deux jours, mercredi et jeudi, au Gabon.

Au cours de son déplacement, Jean-Baptiste Lemoyne posera la première pierre d’un nouveau bâtiment qui réunira prochainement l’ambassade et le consulat général de France à Libreville. C'est la première visite officielle d'un membre du gouvernement français à Libreville depuis la réélection controversée d’Ali Bongo en 2016.

Cette visite de secrétaire d’État français intervient trois semaines après la fin du dialogue politique intensifié entre le Gabon et l'Union européenne. Juste après la libération d'office du cyberactiviste Landry Amiang Washington. Jean-Baptiste Lemoyne sera reçu par le président Ali Bongo. Une rencontre avec des parlementaires de la majorité et de l'opposition est également prévue, selon plusieurs sources.

Trois ans après la présidentielle controversée, la France cherche-t-elle à tourner la page ? On sait que les deux chefs d'État se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises lors de réunions internationales.

Est-ce une nouvelle étape vers la normalisation et un nouveau coup dur pour Jean Ping ? « Non je ne le crois pas », assure Blanche Simonny. La porte-parole de l'opposant espère plutôt que cette visite sera l'occasion pour l'officiel français de se rendre compte de « l'incapacité d'Ali Bongo à diriger le Gabon et de la déliquescence dans laquelle se trouve le pays », selon elle.

Pour le porte-parole de la présidence Jessye Ella Ekogha, cette visite marque au contraire un juste retour des choses et l'excellence des relations entre les deux pays.