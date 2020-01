Centrafrique: les évêques font entendre leur voix

Les évêques de l’Église catholique centrafricaine étaient réunis en session ordinaire du 6 au 12 janvier. Dimanche, ils ont délivré un long message dans la cathédrale de Bangui. Dans un discours de quatre pages, les évêques de Centrafrique s’adressent notamment à la jeunesse, au gouvernement et aux politiciens, aux groupes armés ou encore à la communauté internationale. Un message ancré dans l’actualité sécuritaire et politique du pays.

« Finalement, à qui profite le business de la guerre ? » s’interrogent les évêques, appelant l’ensemble des acteurs à discuter mieux pour trouver des solutions au conflit. « L’avenir de ce pays ne se situe pas au bout du canon », assurent-ils. « Des engagements ont été pris pour la justice, en insistant sur l’impunité et la tolérance zéro », rappellent les évêques qui questionnent l’effectivité de la Cour pénale spéciale ou encore de la Commission vérité, justice, réconciliation et réparation en vue d’une réconciliation durable.

Les évêques rappellent les défis quotidiens des populations, le manque cruel d’infrastructures dans le secteur de l’éducation et de la santé notamment. Les évêques exhortent à la bonne gouvernance et à une gestion saine des ressources naturelles au profit de la population.

Les échéances électorales du mois de décembre sont aussi largement abordées dans ce message. Les hommes d’église appellent à l’organisation d’élections libres et transparentes dans le cadre constitutionnel. Ils encouragent les citoyens à aller voter en luttant « contre le favoritisme, le tribalisme, l’intolérance entre les groupes ethniques et politiques, la corruption et l’esprit de manipulation politicienne. »