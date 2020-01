Cameroun: interrogations autour du décès de l'avocat Sylvain Souop

Le coordinateur du collectif des avocats de Maurice Kamto et de son parti le MRC, Maître Sylvain Souop est décédé jeudi 16 janvier à l'hôpital central de Yaoundé. L'annonce de ce décès a provoqué un vif émoi.

« Comment peut-on entrer dans un hôpital pour une fracture du bras et décéder quelques jours plus tard ? » La question taraude les proches de l'avocat. Selon plusieurs sources, Maître Sylvain Souop avait été victime d'un accident de la circulation dans la nuit de vendredi à samedi dernier à l'entrée de la ville de Bafoussam dans l'Ouest.

Admis à l'hôpital régional, il avait été transféré à l'hôpital central de Yaoundé. « Je lui ai parlé alors qu'il était dans l'ambulance. Il allait bien. Il s'inquiétait plutôt pour son confrère qui était dans la voiture avec lui au moment de l'accident », explique un responsable du MRC.

« On ne sait pas ce qui a bien pu se passer : est-il est mort suite à une réaction à l'anesthésie, a-t-il fait un AVC ? Est-ce une erreur médicale - on connait l'état de nos hopitaux - ou bien est-ce un assassinat ? », s'interroge-t-il. « Pour le moment nous n'accusons personne et se poser des questions n'est pas un crime », explique l'opposant qui insiste : « c'est le contexte qui rend ces questions légitimes ».

Défenseuse des droits de l'homme, Maximilienne Ngo Mbe demande une enquête. Le mieux serait de confier l'autopsie à des experts internationaux pour lever toute suspicion, selon elle. L’ordre des avocats annonce de son côté son intention de porter plainte contre X afin que soient situées les responsabilités.