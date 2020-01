Présidentielle en Guinée-Bissau: vers une «vérification» des résultats?

C’est une folie. Le recomptage n’est pas prévu par la loi. Le candidat du PAIGC veut être président à tout prix. Mais il sait très bien que le recomptage n’est pas autorisé par la loi. Monsieur Simoens Pereira veut faire croire à un imbroglio entre la Commission nationale électorale et la Cour suprême. La seule instance autorisée à se prononcer sur les résultats électoraux définitifs est la Commission nationale électorale. Aucune autre instance n'est habiletée à proclamer le vainqueur. Le PAIGC et son candidat, Domingos Simões Pereira, savent très bien que la Commission nationale des élections s’est déjà prononcée. Elle a déjà proclamé le vainqueur ! Umaro Sissoco Embalo est le président ! Il n’y a aucune ambiguïté possible. Le PAIGC fait preuve de mauvaise foi. Ce sont des mauvais perdants.