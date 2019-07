[Direct] Écoutez la rencontre entre le président Macron et la diaspora africaine

À l'occasion de la visite officielle en France du chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo, le président Emmanuel Macron ouvre le débat avec la diaspora africaine en France. Quelque 400 personnalités sont invitées à l’Élysée ce jeudi pour deux heures d’échange et de débat.

Si vous n'arrivez pas à écouter, cliquez ici

Ecouter RFI en direct Cliquez sur l'image pour écouter RFI en direct © DR

Cela faisait plus d’un an que l’Élysée travaillait sur ce rendez-vous pour trouver des personnalités de la diaspora à inviter. À son origine, cet échange devait être organisé à l’occasion des un an du discours d’Emmanuel Macron à Ouagadougou, donc en novembre 2018. Mais il avait été repoussé probablement le temps de trouver l’interlocuteur avec lequel le président français pouvait échanger. Il fallait trouver un référent africain fort et c’est le président ghanéen qui a donc été choisi.

Lors de ces échanges, qui se déroulent principalement en anglais, les deux présidents ont insisté sur le dynamisme des échanges et sur le rôle d’ambassadeur de la diaspora. Un message qu’Emmanuel Macron a aussi voulut adresser à la jeunesse : « La jeunesse africaine, il faut lui offrir un avenir en Afrique ». Les deux présidents ont beaucoup parlé du Nigeria, moteur du continent : « Si le Nigeria échoue, toute la région échoue. Si le Nigeria réussit, il portera toute la région ».