Le Sénat américain ouvre solennellement le procès en destitution de Trump

Je pense que ce procès devrait aller vite. C’est une mascarade ! Une mascarade, tout le monde le sait, toute cette histoire avec l’Ukraine… Il y a ce coup de téléphone parfait, probablement l’un des coups de téléphone les plus aimables que j’ai jamais passés à un chef d’État étranger. Il y a ce faux lanceur d’alerte qui a entendu parler de quelque chose qui n’a rien à voir avec ce qui a été dit. Tout était faux. Le président et le ministre des Affaires étrangères ukrainiens disent qu’il n’y a jamais eu de pression sur eux, tout était parfait... Et ils votent un acte d’accusation ! C’est complètement partisan. C’est une escroquerie. J’ai signé l’accord commercial le plus important de l’histoire de ce pays, l’accord avec la Chine, et c’est passé derrière cette mascarade complète ! Aujourd’hui, on a adopté l’USMCA, qui va remplacer l’ALENA qui était un accord désastreux, et l’USMCA passera probablement derrière cette escroquerie de chasse aux sorcières, qui heureusement et chacun le sait n’aboutira nulle part. Nos chiffres du chômage sont les plus bas depuis cinquante ans. Et je dois subir cette mascarade, cette complète mascarade inventée par les démocrates pour gagner une élection que j’espère ils perdront…