En Colombie, le cannabis thérapeutique a de beaux jours devant lui

Depuis décembre 2015, la Colombie autorise la culture du cannabis à des fins thérapeutiques. Entre législation et élaboration de produits, les commerces et les cultures commencent à s'étendre. Les publicités deviennent fréquentes. A Medellin, la ville colombienne numéro 1 en termes de consommation de cannabis, les entreprises ont eu leur premier salon international dédié à la marijuana thérapeutique. Un an après sa légalisation, où en est le développement du secteur en Colombie ?

De notre correspondante à Medellin

Traitements du cancer, de l'épilepsie et des scléroses : voilà les points forts défendus par les producteurs et les vendeurs de produits pharmaceutiques à base de cannabis. A Medellin, dans le quartier touristique de Poblado, une boutique a ouvert depuis quelques mois, sans complexe. Ces nouveaux commerces attendent uniquement l'autorisation signée par le gouvernement pour se développer.

Grow Pharmacy est l'une de ces entreprises : une pharmacie en ligne, 100% colombienne. Ses produits sont élaborés à base de marijuana cultivée dans la région du Cauca par la communauté indigène. Baume, crème anti-inflammatoire, huile à ingérer sont les best-sellers de la société. Transformés dans la ville de Cali, dans l'ouest du pays, ces produits seront bientôt commercialisés dans une boutique réelle. Jusqu'à présent, tout se faisait par internet.

Valentin Palacio Mendez, le directeur adjoint de Grow Pharmacy, affirme vendre en majorité l'huile extra vierge de cannabis qui se combine avec plusieurs produits. « Ce sont principalement pour des personnes qui ont des problèmes musculaires, une mauvaise digestion, qui dorment mal, qui ont des migraines ou des patients qui suivent des chimiothérapies. »

Le cannabis, « une plante “ sainte ” » pour les médecins



Dans cette entreprise, l'ensemble du processus est supervisé par l'organisme Salud Medicinal Cannabis. Luis Ernesto Gomez Castaño, le médecin en charge de cette expertise, est convaincu des bienfaits du cannabis. Ce professionnel d'une quarantaine d'années le prescrit déjà à ses patients.

« Le cannabis est une plante " sainte " pour nous les médecins. Dans une étude en cours depuis dix mois, nous suivons 143 patients atteints d'épilepsie. On constate que les patients qui faisaient sept à dix crises par jour n'en font plus qu'une ou deux. Personne n'a été intoxiqué par la marijuana. » Selon le médecin, le hashich est moins dangereux que les effets secondaires des médicaments que nous sommes habitués à consommer. Qui plus est, dans le cas d'un traitement, le haschich « ne drogue pas car on ne le fume pas, on l'ingère ».

Des démonstrations de produits étaient aussi organisées par les participants de l'ExpoMedeWeed. RFI/Najet Benrabaa

Premier salon international



Durant quatre jours, du 22 au 25 novembre, une cinquantaine d'exposants et de laboratoires, entre autres, qui participent au développement du cannabis thérapeutique se sont retrouvés à Medellin, lors de l'ExpoMedeWeed.

Ce salon est l'occasion de découvrir les multiples variétés de marijuana et leurs utilisations. Yeison B. Farjardo Sierra représente le laboratoire colombien Research Pharmaceutical : « Nous avons deux types d'extraits de cannabis. L'un pour un usage pharmaceutique en huile ou en forme sèche pour élaborer des comprimés ou des capsules. L'autre extrait sert à l'élaboration de formules dermatologiques pour des crèmes. Le cannabidiol CBD [un des composants du cannabis sans effet psychotrope] est transformé en crème. »

Le chanvre, plante multifonction

Son voisin de stand promeut la culture du chanvre industriel, une variante du cannabis faible en THC, principal actif responsable des effets psychotropes, mais riche en CBD. Il s'agit de l'entreprise italienne Biotecnica qui tente de lancer une filiale en Colombie. Viviana Reinoso, la représentante de la compagnie dans le pays, décrit les usages du chanvre industriel : « Nous avons quatre secteurs différents : la construction, l'alimentation, le textile et le cosmétique. Le chanvre industriel s'utilise pour tout. On peut faire de l'huile, des vêtements, des murs, des crèmes. En Colombie, on est encore en cours de légalisation. On fait des tests dans la région du Cauca pour cultiver ensuite. »

En juin 2016, la première compagnie à obtenir une licence d'exploitation était colombo-canadienne, le laboratoire PharmaCielo, installé dans la localité de Rionegro près de Medellin. Les autorités colombiennes n'ont pas fixé de limites aux licences. Au contraire, le ministère de la Santé souhaite « ouvrir ce marché émergent avec l'objectif de créer des emplois et améliorer les conditions de vie des communautés qui vivent de cette culture ». Prochain rendez-vous colombien pour le marché du cannabis thérapeutique : les 27, 28 et 29 mai 2017 pour la « Feria Copa Cannabica : El Copo », à Medellin.