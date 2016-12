Après le drame de Tultepec au Mexique, une enquête fédérale est ouverte

Le Mexique est en deuil après la gigantesque explosion dans un marché de feux d'artifice situé à Tultepec, à quelques kilomètres de Mexico, mardi 20 décembre. Le bilan, encore provisoire, est de 33 morts, dont plusieurs encore non identifiés, de 59 blessés dont certains très grièvement et de 12 disparus. Le président de la République Enrique Peña Nieto a observé mercredi une minute de silence en hommage aux victimes. Une enquête a été ouverte, mais pour l'instant, il n'y a pas de piste privilégiée, même si la piste accidentelle, semble être la plus probable.

avec notre correspondante au Mexique, Emilie Barraza

Selon le maire de Tultepec, le marché de feux d'artifices de la ville était « l'un des plus sûrs de toute l'Amérique latine » grâce à ses larges espaces et ses extincteurs. Mais avant-hier, les extincteurs n'ont servi à rien. Le marché de San Pablito, l'équivalent de deux terrains de football, est partie en fumée en quelques secondes : 300 tonnes de poudre en feu ont transformé le marché de la pyrotechnie le plus important du Mexique en un gigantesque amas de tôles brulées et de décombres fumants.

A l'origine du drame, selon plusieurs témoignages, une boîte de ces petits pétards qui explosent lorsqu'on les jettent au sol. La boîte serait tombée au sol, entraînant une explosion en chaîne incontrôlable.

Mais cette tragédie est loin d'être la première au marché de San Pablito. En 2005, 2006, 2007, 2012 et 2015 déjà, de graves explosions avaient fait des morts et des blessés. Le marché a été entièrement reconstruit l'an passé. Les bâches de plastique ont été remplacées par du métal, des tôles et du ciment. Mais avant-hier, avec la chaleur des flammes, ces matériaux, loin de protéger les vendeurs et les visiteurs, se sont transformé en véritables fournaises, calcinant les corps. Plusieurs grands brûlés ont été transportés en avion à Galveston, au Texas.