Pakistan: le train de Noël a quitté Islamabad

Un train de Noël a quitté la capitale pour sillonner le pays et prôner la paix et la tolérance. Une première dans ce pays en proie aux extrémismes. RFI a assisté au départ.

Avec notre correspondant à Islamabad, Michel Picard

Au départ du train, le ministre des Droits de l’homme, seul chrétien du gouvernement, s’est félicité de cette initiative inédite. « Ce qui est le plus important, estime Kamran Michael, c’est de changer les mentalités des habitants du Pakistan. Et ça va promouvoir la tolérance au coeur des communautés et de la société. »

Jusqu’au jour de l’an, ce convoi surréaliste d’une douzaine de voitures ornées de crèches, de sapins, de pères Noël et de messages chrétiens, va arpenter le pays pour offrir, à chaque arrêt, aux communautés locales un moment de fête et de partage. L’évêque pentecôtiste Dominic Javed va profiter du voyage pour s’adresser à ses compatriotes : « A chaque gare, nous allons prêcher, partager l’évangile, chanter des chants de Noël et délivrer ce message que Jésus est le prince de la paix. »

Un étape symbolique sur cette terre islamique où les chrétiens sont victimes de discriminations et de persécutions, comme le rappelle Agnès, pourtant fière et émue : « Je suis très heureuse, je me sens importante comme chrétienne. Mais il faut nous aider en matière d’emploi parce que les chrétiens, même diplômés, en sont réduits à nettoyer les rues ou les maisons. Ce n’est pas juste. »

Au-delà de l’élan médiatique suscité par ce train de Noël, difficile de distinguer la propagande du gouvernement, qui soutient le projet, et la bonne volonté des protagonistes qui souhaitent simplement un avenir meilleur pour les minorités du pays.

