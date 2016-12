Argentine: démission du ministre des Finances Alfonso Prat-Gay

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Jean-Louis Buchet

Alfonso Prat-Gay était l'une des personnalités les plus en vue du gouvernement argentin. Ancien gouverneur de la Banque centrale, sous Néstor Kirchner, il avait été rappelé aux affaires par Mauricio Macri. En tant que ministre des Finances de ce dernier, il a eu deux grands succès à son actif : l’élimination du contrôle des changes, dès sa prise de fonctions en décembre 2015, et l’accord sur la dette avec les fonds vautours, trois mois plus tard.

Mais Prat-Gay, membre d’une petite formation de centre gauche, était de plus en plus isolé dans un cabinet dominé par le PRO, le parti du président Macri. Il s’opposait notamment à la politique monétaire du gouverneur de la Banque centrale, axée sur la lutte contre l’inflation et responsable selon lui de l’aggravation de la récession. Son départ marque sans doute un virage plus libéral du gouvernement, comme en témoigne le profil de ses successeurs, Nicolás Dujovne, qui hérite du Budget, et Luis Caputo, un fidèle de Macri, qui prend les Finances.

La sortie de Prat-Gay se fait dans le désordre, puisque le président est en vacances dans le sud du pays depuis samedi. Si on ne parle pas de crise, c’est en raison de l’ambiance des fêtes de fin d’année qui atténue le choc pour l’opinion.