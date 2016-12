A la Une: l’ONU adopte une résolution appelant Israël à cesser les colonisations

Pendant des années, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a joué un double jeu, écrit le New York Times : d’un côté il faisait concurrence à ses rivaux d’extrême droite en soutenant les projets de construction de colonies dans les Territoires Palestiniens occupés, et de l’autre il appelait à une solution à deux Etats avec les Palestiniens.

Selon le journal, le leader de l’extrême droite, Naftali Bennett, qui encourage les constructions et l’annexion des Territoires Palestiniens, pousse le Premier ministre à prendre des positions extrêmes. Cette fois, avec l’adoption à l’unanimité des voix grâce à l’absence de veto américain, d’une résolution au Conseil de sécurité de l’ONU condamnant ces constructions de colonies, Benyamin Netanyahu devra choisir son camp, estime le professeur de sciences politiques Shlomo Avineri cité dans l’article.



La nomination par Donald Trump de Carl Icahn comme conseiller sur la régulation fait couler beaucoup d’encre



A 80 ans, le nouveau conseiller de Trump, Carl Icahn, en connaît un rayon sur les régulations fédérales et le milieu des affaires, avec son expérience dans le contrôle total ou partiel de Phillips Petroleum ou d’American Railcar Industries, reconnaît l’éditorialiste du Washington Post. Mais que son expérience en fasse un conseiller idéal pour la réforme sur la régulation, ce n’est pas si évident, estime le quotidien. L’administration Obama a fait pencher la balance vers davantage de régulation, et il serait judicieux de lâcher du lest pour aider l’économie – qui soit dit en passant se porte plutôt bien, fait remarquer le Washington Post. Mais les accusations de Carl Icahn contre toutes les agences de régulation, surtout financières et environnementales, pourraient mener Donald Trump à prendre un virage à 180 degrés. Le Washington Post estime que ni Trump, ni Icahn ne semblent prévoir les problèmes éthiques évidents qu’ils vont créer pour la prochaine administration.



La compagnie aérienne mexicaine Interjet annonce la révision de tous ses appareils de fabrication russe



C’est ce qu’annonce le quotidien mexicain Milenio. En fait, cette révision a été exigée par le constructeur russe lui-même après avoir découvert des problèmes sur les équipements Superjet 100 de la compagnie Aeroflot. Ceci n’a aucun rapport avec l’accident du Tupolev 154 au départ de Sotchi ce dimanche qui a coûté la vie à 92 personnes dont 64 membres des célèbres chœurs de l’Armée Rouge qui se rendaient sur une base militaire russe pour fêter le Nouvel An avec les soldats russes. Des morceaux de l’avion ont été retrouvés par 27 mètres de fond ce lundi indique Milenio. La compagnie mexicaine Interjet a commandé 30 appareils Superjet 100, dont une douzaine a été livrée, pour des trajets de courte distance, essentiellement pour assurer des vols intérieurs.



La région du sud du Chili au sud de l’île de Chiloé a vécu ce dimanche le tremblement de terre le plus fort depuis 1960



C’était « le tremblement de terre de Noël », titre d’El Llanquihue, un quotidien régional qui évoque des dizaines de répliques. Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique ONEMI a déclenché l’alerte au tsunami, un instrument amélioré depuis la catastrophe qui avait ravagé la région de Concepción en 2010, indique La Tercera. Il a ordonné l’évacuation de 13 000 personnes de la région, qui ont pu regagner leurs foyers progressivement. Le séisme de 7,6 sur l’échelle de Richter n’a pas fait de victimes mais a causé d’importants dégâts, indique le journal dont le site montre des photos de maisons soulevées, des bâtiments effondrés, des routes dont le bitume est craquelé, soulevé ou a tout simplement « disparu dans les entrailles d’une faille ».



Un site d’information cubain revient sur l’annonce de résultats encourageants d’un vaccin contre le virus Ebola



« Est-ce la fin d’Ebola ? » se demande Cubadebate. Jeudi dernier, la revue spécialisée The Lancet annonçait les résultats encourageants de ce nouveau vaccin élaboré dans un laboratoire canadien qui pourrait être efficace à 100% selon l’Organisation mondiale de la santé, expliquait jeudi The Globe & Mail. Les tests ont commencé en mars 2015 sur plus de 11 000 personnes, même s’il reste encore beaucoup de travail à faire pour qu’il soit commercialisé. « Est-ce le début de la fin d’Ebola ? » On peut penser, grâce à ce vaccin prometteur, que le virus sera éradiqué dans un futur proche, conclut Cubadebate.