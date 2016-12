Etats-Unis: Chicago vit son année la plus meurtrière depuis 1996

La ville de Chicago a connu un Noël sanglant. Avec 12 fusillades mortelles ce week-end des 24 et 25 décembre, 2016 devient l'année la plus meurtrière à Chicago depuis vingt ans. Un record qui s'explique par la montée de violences entre gangs.

Pour le seul week-end de Noël, 27 fusillades se sont produites à Chicago. Douze d'entre elles ont au moins fait une victime. Pour l'essentiel, il s'agit de règlements de compte entre gangs rivaux, selon Eddie Johnson, le chef de la police à Chicago.

« On sait maintenant que la majorité des fusillades et des homicides étaient des attaques ciblées, perpétrées par des gangs contre des membres de gangs rivaux et des groupes qui se réunissaient pour les fêtes de Noël, a-t-il affirmé. Ces fusillades étaient délibérées et planifiées par un gang contre un autre. Ils les ont visé en sachant pertinemment que ces individus seraient au domicile de leurs familles ou amis en train de fêter Noël. »

Plus de meurtres qu'à Los Angles et New York réunis

Il y a eu plus de meurtres cette année à Chicago qu'à New York et Los Angeles réunis, les deux plus grandes villes des Etats-Unis. Selon le Chicago Tribune, la troisième ville du pays a enregistré 763 homicides en 2016 contre un peu moins de 500 l'année d'avant.

Chicago n'avait pas connu un tel niveau de violence depuis vingt ans, en 1996, où 796 personnes avaient été tuées. Pour enrayer le phénomène, la ville prévoit d'embaucher 1 000 policiers supplémentaires au cours des deux prochaines années.