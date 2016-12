La série noire continue dans le petit monde des stars, avec la mort de Debbie Reynolds, grande actrice de l’âge d’or de Hollywood, interprète, entre autres, de Chantons sous la pluie (Singin’ in the Rain).

Elle était aussi la mère de Carrie Fisher, la princesse Leia de Star Wars, décédée 24 heures plus tôt. Debbie Reynolds a été hospitalisée quelques heures après la mort de sa fille. Selon son fils, elle n’aurait pas supporté le « stress » lié à sa disparition.

Debbie Reynolds, avec sa fille Carrie Fisher (droite), après avoir accepté le Screen Actors Guild Life Achievement Awards, à Los Angeles, le 25 janvier 2015. REUTERS/Mike Blake/File Photo TPX IMAGES OF THE DAY

La presse a rappelé les problèmes de drogue et d’alcool de Carrie Fisher, sa santé mentale fragile et le mariage raté de sa mère avec Eddie Fisher, chanteur et star du petit écran, parti se réfugier, peu après la naissance de ses enfants, dans les bras d’Elizabeth Taylor.

C’est Debbie Reynolds elle-même qui avait mis le pied à l’étrier de sa fille, au théâtre dans les années 1970. La carrière de Debbie Reynolds, elle, avait débuté de manière fulgurante vingt ans plus tôt. Après avoir remporté un concours de beauté, elle signe avec la Warner, à seulement seize ans.

La mémoire de Hollywood

En 1950, elle est nommée au Golden Globe du meilleur espoir féminin pour Three Little Words. Elle enchaîne deux ans plus tard avec l’inoubliable Singin’ in the Rain. Pour la petite histoire, Gene Kelly choisit Debbie Reynolds pour cette comédie musicale, alors que l’actrice ne sait pratiquement pas danser à l’époque.

Mais Debbie Reynolds apprend vite et on la retrouve au générique de dizaines de comédies musicales, ainsi que dans La Conquête de l’Ouest, fresque grandiose, aux côtés de James Stewart, John Wayne ou Henry Fonda.

Son plus grand rôle, disait-elle, reste celui de la philanthrope et féministe américaine, survivante du Titanic, Molly Brown, dans La Reine du Colorado.

Insubmersible comme son héroïne, Debbie Reynolds était aussi la mémoire de Hollywood. Elle avait fondé un musée avec des milliers de costumes et de photos de l’âge d'or des grands studios. Une page d’histoire s’efface avec elle.