A la Une: les sanctions d'Obama contre Moscou

La décision d'Obama de réprimander la Russie a « l'odeur, le goût et la sensation de la guerre froide », écrit David Andelman, éditorialiste de USA Today. Lui qui a été expulsé de Tchécoslovaquie en 1979 pour avoir écrit des articles peu appréciés par le Kremlin, estime que cette « nouvelle guerre froide » n'est plus faite de poudre, d'acier, et de bombes nucléaires, mais de piratages informatiques tout aussi dangereux.

« Jusqu'où ira-t-on dans l'escalade des cyberattaques ? » se demande-t-il, rappelant qu'en quelques clics les hackers peuvent éteindre à distance les réseaux électriques, effacer des données informatiques vitales pour les gouvernements et les entreprises, et donc, sinon tuer, semer le chaos.

Le New York Times lui se réjouit de ces sanctions envers la Russie. « Obama a pris la bonne décision, même si c'est trop tard et peut être trop peu », estime le journal, mais « laisser planer un sentiment d'impunité aurait été irresponsable de sa part ».

Le journal new-yorkais publie d'ailleurs un bel article sur le recrutement des hackers en Russie. Où comment des informaticiens, des étudiants universitaires, mais aussi des criminels, sont approchés par les renseignements russes. On apprend que le ministre de la Défense a lancé ces dernières années des campagnes publicitaires sur les forums et les réseaux sociaux appelant les « geeks » à rejoindre les rangs de ces escadrons de hackers, à qui l'on promet de bons salaires et de beaux appartements.

Le Guatemala célèbre les 20 ans de la fin de la guerre civile

A l’occasion des cérémonies de commémoration de la signature de la paix, Prensa Libre donne la parole à ces jeunes nés après 1996 qui n'ont pas connu la persécution, les massacres et les disparitions forcées des 36 ans de guerre civile au Guatemala.

Mais, cette « génération de la paix » vit encore dans un climat de violence, et s’inquiète pour son avenir. Isabel Mayen, 20 ans elle aussi, raconte qu'elle a peur « qu'une balle perdue ne l'empêche de rentrer chez elle un jour. Si l'éducation était meilleure, il y aurait moins de délinquance » ajoute-t-elle.

Pour tous les jeunes interrogés par le journal, le principal défi est de trouver un emploi. « Pour chaque offre, il y a 100 candidats », s'exclame Mildred Mejia qui espère trouver un travail d'enseignante.

La faute, selon un historien interrogé par le journal, à la politique économique menée depuis 1996 : « Avant la signature de paix, le pays produisait des chaussures, des vêtements, des produits manufacturés, de la viande. Tout cela créait des emplois. Puis l'Etat a signé des traités de libre-échange et la production locale a baissé, donc les opportunités de travailler aussi ».

Principale avancée selon les jeunes guatémaltèques : la liberté d'expression. Liberté que prend l’éditorialiste de La Hora pour critiquer des accords de paix « dont moins de 1% des Guatémaltèques connaissent le contenu. » Selon Oscar Clemente Marroquin, le seul résultat concret des accords de paix a été le cessez-le-feu. « Les conditions de vie, elles, n’ont pas changé » déclare-t-il. Pas étonnant donc « que les gens émigrent même dans des conditions très difficiles ». Et de conclure : « c’est grâce à l’argent que les émigrés envoient chaque mois au pays, que le Guatemala n’est pas un brasier prêt à s’enflammer à la moindre révolte populaire. »

Au Venezuela, le billet de 100 bolivars ne pourra plus circuler à partir du 20 janvier

C’est ce qu'a annoncé le président Nicolas Maduro qui a donc étendu la date limite du 2 au 20 janvier vu la crise des liquidités qui touche le Venezuela. Les propos du président ont été repris en Une de tous les quotidiens, sauf dans le journal d'opposition El Nacional qui titre lui sur une citation du cardinal de Caracas : « La crise économique est causée par le totalitarisme socialiste ».

L’Eglise, qui demande la libération des prisonniers politiques, et l'éditorialiste du journal de signer une critique au vitriol : « Nicolas Maduro n'en a rien à faire que le pays aille de mal en pis, que la majorité des citoyens aient faim, que les hôpitaux soient en ruine, que la violence soit au plus haut... ce qui l'intéresse, écrit-il, c'est de rester au pouvoir à tout prix, de monopoliser les décisions, et de mettre fin à la liberté d'expression. » Il conclut en dénonçant la passivité de l'opposition politique, jugée, elle aussi, responsable de la très grave crise qui frappe le pays.

Au Brésil, disparition de l’ambassadeur grec

Un corps carbonisé a été retrouvé dans la voiture brûlée de l'ambassadeur de Grèce au Brésil. Les identifications sont en cours pour savoir s’il s’agit bien du corps de l'ambassadeur de Grèce au Brésil, Kyriakos Amiridis, porté disparu depuis lundi. C'est sa femme qui a lancé l'alerte, elle serait considérée comme « suspecte » par la police, selon une source proche de l’enquête. Le journal O Globo affirmait de son côté qu’il existait des soupçons de « crime passionnel ». L’ambassadeur était en vacances dans la province de Rio de Janeiro et devait rentrer à Brasilia le 9 janvier.