A la Une : perspectives de 2017 pour les Amériques et le monde

Le Washington Post voit pointer un nouvel ordre mondial à l’horizon. « Allons-nous assister en 2017 au déclin graduel de l’ordre international qui s’est installé après la Seconde Guerre mondiale, un ordre dominé par la puissance économique et militaire des États-Unis ? », s’interroge l’éditorialiste « Indéniablement, l’ordre de notre monde est en pleine évolution, et ceci pour de multiples raisons. Curieusement, les dirigeants américains ont parfois eux-mêmes contribué au déclin de la puissance américaine », poursuit le journal en citant l’exemple du refus de Barack Obama de s’engager militairement en Syrie. « Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le leadership américain a été essentiel pour maintenir la paix. Que cela nous plaise ou non, nous étions le policier de notre monde. Maintenant que nous avons perdu le leadership, nous risquons de perdre la paix ».

Dans ce contexte, Donald Trump arrive à la Maison Blanche. Un Donald Trump, « qui a sa propre idée de comment affaiblir l’ordre mondial existant », renchérit le Washington Post. Dans quelques jours, « Monsieur Obama sera remplacé par un admirateur » de la Russie, explique de son côté le New York Times. Un changement qui n’a pas que des avantages pour le président russe qui « perd en Barack Obama son ennemi préféré. Donc, devinez qui est le mieux placé pour prendre la place du croquemitaine russe. Angela Merkel ». Pour le New York Times, il est évident qu’en 2017 nous allons assister à la même tentative russe de désagréger la politique allemande que lors des élections américaines en 2016. Mais, pour le quotidien new-yorkais, les leçons de l’ingérence russe dans la campagne électorale américaine ont été apprises, y compris dans d’autres démocraties occidentales. Et le journal met Moscou en garde : « Un gouvernement qui calomnie le monde extérieur afin de rendre à la Russie sa grandeur est condamné à l’échec - comme il a déjà échoué dans le passé ».



Colombie : 2017 et l’application de l’accord de paix



En Colombie la nouvelle année est synonyme d’espoir grâce à l’accord de paix historique signé entre le gouvernement et les Farc en novembre dernier.



Tout le monde connaît l’expression « nouvelle année, nouvelle vie », écrit El Tiempo. En ce début de 2017, elle s’applique pleinement, car les Colombiens ont envie de croire à un avenir meilleur. Dans son éditorial, le journal appelle la classe politique à la retenue, à ne pas jouer avec le feu. El Tiempo distingue trois défis majeurs auxquels le pays est confronté : la création d’emplois, la relance des travaux d’infrastructure et la lutte contre la pauvreté et contre la corruption.



Mais c’est l’accord de paix avec les Farc qui occupe une place majeure dans les commentaires. Celui d’El Espectador est plutôt pessimiste. Avec un accord imposé par le gouvernement et qui sacrifie la Constitution et sape les principales institutions du pouvoir, écrit le journal, ce n’est pas la peine de se faire des illusions. L’éditorialiste d’El Espectador ne cache pas son antipathie à l’égard de la guérilla soupçonnée de vouloir « prendre le pouvoir afin de mettre en place un régime socialiste ».



2016 au Venezuela : année noire



Le Venezuela vient de clore l’une des années les plus noires de son histoire. La grave crise économique, sociale et politique a mis la population à rude épreuve. « Nous partageons tous ce même sentiment que notre pays mérite un avenir meilleur que le malheur national que nous avons subi en 2016 en raison d’une bande de voyous qui garde la mainmise sur le pouvoir », écrit El Nacional.

Le journal d’opposition veut donc croire que les 365 jours à venir seront utiles au pays. « Tous, nous devons participer à la reconstruction du Venezuela, sortir de ce cauchemar en apportant des changements profonds : une justice qui fonctionne et une morale pour l’appliquer. Nous devons consolider un mouvement populaire de masse et reprendre les rues afin de mettre un coup d’arrêt définitif à tant de brutalité que nous subissons dans ce Venezuela militarisé », conclut le quotidien.



Haïti : 2017, année de la « lutte citoyenne »



« À l’orée de la nouvelle année, nous ne rappellerons pas l’amertume qu’est la nôtre après des mois pourris d’une crise politique alimentée par des femmes et des hommes qui ont placé les intérêts particuliers avant ceux de la nation », prévient Le National qui préfère rendre un vibrant hommage à la population haïtienne : « Le pays a souffert et souffrira encore. Mais il est debout. Il vit. Il continue à espérer grâce à des dizaines de milliers de citoyens qui, souvent dans l’ombre, ont travaillé d’arrache-pied pour que la flamme de l’espoir continue à éclairer cette terre ». Et le quotidien de conclure sur une note combative : « En rangs serrés, préparons-nous pour les mois qui viennent à la lutte citoyenne. Bonne année 2017 ! »