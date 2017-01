A la Une: le procès Dylann Roof à Charleston

Déclaré coupable mi-décembre de la pire tuerie raciste de l'histoire américaine récente, Dylann Roof n'a présenté mercredi, à la reprise de son procès, ni excuses, ni regrets. Le journal local The Post and Courrier raconte l’audience de mercredi 4 janvier 2017 dans un article très complet. Le procureur Nathan Williams appelle plusieurs témoins à la barre. La première à s’exprimer est Jennifer Pinckney, mère de famille et veuve du révérend Clementa Pinckney. Elle décrit son mari, tué par Dylann Roof, comme un pasteur dévoué à son église et à sa famille. Ce qui permet au procureur, qui demande la peine de mort pour Roof, de reprendre son angle d'attaque : opposer l'innocence des victimes à l'hostilité fanatique du jeune homme, convaincu de la suprématie de la race blanche.

La bataille pour Obamacare

C’est à la Une du Washington Post. « Les républicains se sont lancés dans leur projet tant attendu, l’abrogation d’Obamacare », titre le journal. Le vice-président Mike Pence en personne est venu rencontrer les parlementaires républicains et les a encouragés à mettre fin à la réforme de l’assurance santé. Mais comme le note le Washington Post, Mike Pence n’a donné aucune précision concernant la nouvelle loi, celle qui remplacerait Obamacare. Ce qui n’est pas étonnant, ajoute le journal, car les républicains n’ont pas vraiment de plan pour remplacer l’assurance santé mise en place par Barack Obama.

En Colombie, une vidéo suscite la colère du gouvernement

Sur cette vidéo diffusée entre autres par le site de l’hebdomadaire Semana, on voit trois agents de l’ONU en train de danser avec des membres de la guérilla des Farc. Ça s’est passé lors du réveillon à Conejo, dans une zone temporaire de regroupement des rebelles. Une scène qui n’est pas du tout au goût du gouvernement colombien. Il l’a fait savoir au secrétaire général adjoint des Nations unies, lui rappelant que les casques bleus censés surveiller le cessez-le-feu doivent observer une attitude neutre.

Qui est responsable du massacre dans la prison de Manaus ?

L’enquête sur le massacre commis dans une prison amazonienne continue. Mais les révélations les plus surprenantes viennent pour l’instant de la presse. D’après O Globo, la police fédérale de l’Etat d’Amazonie savait depuis octobre 2015 que la bande criminelle Familia do Norte avait l’intention de tuer des membres du groupe rival PCC. En fait, la police a intercepté plusieurs messages téléphoniques qui évoquaient clairement leur plan : « éliminer tous les prisonniers à Manaus appartenant au PCC ». Mais c’est seulement après la tuerie dans le pénitencier qui a fait 60 morts que les autorités ont pris des mesures de sécurité adéquates et transféré les détenus responsables de cette tuerie dans une autre prison, regrette O Globo.

Alors à qui la faute ? A la politique de surpopulation carcérale ? Ou à la guerre entre bandes pour le contrôle du trafic de drogue ? Certains évoquent d’autres hypothèses. Selon Maria Marques qui travaille avec des prisonniers en Amazonie, le massacre montre l’échec de la privatisation des prisons. L’Etat a abandonné les établissements pénitentiaires, explique cette spécialiste dans les colonnes de Carta Capital. Depuis deux ans, la prison de Manaus est gérée par une entreprise privée ce qui n’a fait qu’augmenter la violence et la corruption selon Marie Marques.

« Le modèle québécois de la diversité peut-il s’exporter en Europe ? »

D’après le professeur Alain Gagnon, c’est possible. L’universitaire s’envolera dans quelques heures à Paris pour occuper la chaire du Québec à l’université Sorbonne nouvelle. Et il compte profiter de son séjour pour enseigner à ses étudiants les « défis de la diversité culturelle ». Dans une interview accordée au quotidien Le Devoir, Alain Gagnon explique qu’il souhaite montrer « comment la diversité culturelle qui […] a été très valorisée entre autres au Canada anglais, et au Québec […] à travers le multiculturalisme, comment ça peut aussi être pertinent pour la France, pour l’Europe », à un moment où le vieux monde se sent « ébranlée par des vagues d’immigrants et s’inquiète d’une trop grande diversité. »