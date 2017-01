A la Une: l'ancien Premier ministre du Kosovo, Ramush Haradinaj, arrêté en France

Ramush Haradinaj, ancien commandant de l'UÇK et ancien Premier ministre du Kosovo, a été arrêté mercredi après-midi dans la partie française de l'aéroport international de Bâle-Mulhouse-Fribourg, sur la base d'un mandat d'arrêt international émis par la Serbie en 2004. Il devrait rester en prison jusqu’à ce l’examen de la demande d’extradition que doit présenter Belgrade.

Kosovo : Ramush Haradinaj arrêté en France sur la base d'un mandat serbe

En 2016, les Albanais ont été plus nombreux que les Irakiens ou les Syriens à demander l'asile en France. Ils arrivent en tête des statistiques de l'Ofpra. Leurs chances d'obtenir l'asile sont pourtant presque nulles, alors que le Conseil d'État vient de confirmer que l'Albanie, le Kosovo et la Serbe étaient des « pays sûrs ».

L'Albanie, premier pays d'origine des demandeurs d'asile en France

La délicate réforme de la justice parviendra-t-elle à décriminaliser la classe politique albanaise ? Cette refonte du système judiciaire, condition pour l'intégration du pays à l'Union européenne, a abouti pour la première fois la semaine dernière à des décisions concrètes : trois élus impliqués dans des affaires criminelles en Italie ont été limogés.

Réforme de la justice en Albanie : trois élus limogés en raison de leur passé criminel

Ce fut une véritable ratonnade. Des réfugiés hébergés à l'hôtel Porin, dans la banlieue de Zagreb, ont été sauvagement agressés dans la nuit de la Saint-Sylvestre, sans que la police, présente sur les lieux, ne réagisse pour les protéger. Dans le même temps, nombreux sont les demandeurs d'asile à être déportés illégalement vers la Serbie par les autorités croates.

Réfugiés en Croatie : la ratonnade de la Saint-Sylvestre

La Croatie déporte des demandeurs d'asile en Serbie

En Croatie, dans le recrutement du personnel, la corruption et le népotisme font toujours partie du quotidien. Certains emplois sont plus accessibles aux « cousins », « neveux » et autres « beaux-frères ». Et, faute de relations, c'est l’argent qui ouvre les portes aux jeunes diplômés.

Croatie : le népotisme a encore de beaux jours devant lui

L’aviation croate n’est pas au niveau d’un pays membre de l’Otan : le crash d’un MiG 21 en août 2014 l'a prouvé. La proposition de l’entreprise d’État ukrainienne Ukrspecexport de rénover ce matériel militaire défaillant pouvait sembler alléchante. Sauf que les vieux coucous étaient à bout de souffle. Deux personnes ont été inculpées.

Corruption en Croatie : les mauvais comptes des MiG ukrainiens

En Bosnie-Herzégovine, la Republika Srpska va célébrer en grandes pompes laïques et religieuses sa « fête nationale » le lundi 9 janvier. Celle-ci a bien été déclarée « anticonstitutionnelle » par Sarajevo mais, en septembre dernier, 99% des électeurs de l'entité se sont prononcés par référendum pour son maintien. Quel est donc le sens de la fête ?

Bosnie-Herzégovine : le 9 janvier, qui va faire la fête en Republika Srpska ?

Comment réagir en cas d'inondations ou de tremblement de terre ? Les exercices de protection civile, prévus à l'été 2017 dans le canton de Tuzla, doivent réunir 750 participants originaires de 61 pays. Ces exercices sont organisés par l'Otan, ce qui réjouit Sarajevo et inquiète Banja Luka.

Plan catastrophe en Bosnie-Herzégovine : bientôt des exercices de protection civile avec l'Otan

La Bulgarie a-t-elle exporté des armes en Syrie ? C'est en tout cas ce qu'affirme Moscou. À Sofia, on rejette les accusations. Mais une enquête a été lancée sur de possibles ventes de munitions aux rebelles syriens et sur les activités de la société d’armement Arcus.

Guerre en Syrie : la Bulgarie a-t-elle armé les rebelles d'Alep ?

Le suspense institutionnel a pris fin en Roumanie. Après avoir rejeté Sevil Shhaideh, le Président roumain Klaus Iohannis (PNL, droite), a signé vendredi 30 décembre le décret nommant le social-démocrate Sorin Grindeanu (PSD) au poste de Premier ministre, ouvrant la voie à une nouvelle période de cohabitation.

Roumanie : Sorin Grindeanu, un « soldat discipliné » du PSD nommé Premier ministre

Bas salaires, manque de moyens, manque de reconnaissance, pesanteurs administratives... En cinq ans, 600 médecins ont quitté la Macédoine et 70% de ceux qui y exercent encore se disent prêts à partir. Cette vague inédite de départs sans retour met en danger la santé de la population, mais le gouvernement refuse d'assumer ses responsabilités.

Macédoine : le grand exode des personnels médicaux

C'est peut-être la nouvelle qui va bientôt ravir les fans de foot des Balkans et les nostalgiques des grands clubs de l'ancienne Yougoslavie, comme l'Étoile rouge de Belgrade ou le Dinamo Zagreb. Car la rumeur se fait de plus en plus pressante : à l'horizon 2018, une « Ligue des Balkans » pourrait bien voir le jour, réunissant les meilleurs clubs de la région.

Football : bientôt une « Ligue balkanique » pour les équipes de l'ancienne Yougoslavie ?

Comment peut-on être Çam ? Cette minorité albanaise d’Épire a été systématiquement chassée du nord de la Grèce après la Seconde Guerre mondiale, et le souvenir des massacres alors perpétrés reste un tabou. Aujourd’hui encore, affirmer l’identité çam demeure difficile et le sort de la région est une pomme de discorde entre Athènes et Tirana.

Entre l'Albanie et la Grèce, la mémoire et l'oubli de la Çamëria

Célèbre grâce à son exceptionnel patrimoine archéologique de l'époque romaine, la ville bulgare de Plovdiv continue de fasciner. Visite guidée de la « Rome des Balkans », élue capitale culturelle européenne 2019.

Bulgarie : Plovdiv, la romaine