Technologie: reprendre ses esprits dans le supermarché du CES 2017

Pas de souci directionnel : dans l'immense salon de l’électronique de Las Vegas, on va faire les grands magasins ! Au CES, toutes les grandes marques se défient, comme à un match de boxe, et c’est à qui sera la plus audacieuse, la plus belle ou la plus créative. En tout cas, elles collent toutes à un marché qui se veut toujours plus connecté et maintenant plus intelligent.