F. Hollande en Colombie: possible visite d’une zone de regroupement des FARC

La France soutient l’accord de paix qui a été signé en novembre entre les Farc et le gouvernement pour mettre fin à plus d'un demi-siècle de conflit avec les FARC comme l’a expliqué l’ambassadeur de France à Bogota qui a visité une région ou sont déployés des hommes des FARC. « Dès le début du processus de paix, la France a apporté son soutien, rappelle Jean-Marc Laforêt. Nous espérons que, l’accord maintenant signé, nous passons à une nouvelle phase, la phase de mise en oeuvre. La France met à disposition des Colombiens son aide et son soutien car nous savons qu’ici comme pour tous les accords de paix les premiers mois sont décisifs ».

L’un des responsables des FARC, Pablo Catatumbo n’exclut pas une rencontre avec le président français lors de la prochaine visite officielle de François Hollande le 22 janvier prochain. « Ça sera un honneur pour nous de recevoir le président français. Nous avons la conviction et la certitude que cela donnera une impulsion à l’application de l’accord de paix », a-t-il déclaré hier à l’agence de presse Nueva Colombia des FARC.

Rappellons que la France abonde à hauteur de 17 millions d'euros le fonds européen spécifique de 95 millions prévu par l'Union européenne pour soutenir le processus de paix en Colombie et qu'en décembre s'est ouverte l'opération Année de la Colombie et de la France, destinée notamment à soutenir et encourager le processus de paix engagé en Colombie. « La France reste plus que jamais aux côtés des autorités et du peuple colombien pour donner toutes ses chances à la paix et à la poursuite du dialogue », avait déclaré le président français au lendemain du rejet par les Colombiens du premier texte de l'accord de paix, début octobre.