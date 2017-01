Donald Trump: de très graves «déballages» à un moment crucial

C'est un mémo de 35 pages, une succession de petites notes datées du 20 juin au 20 octobre 2016, qui circule depuis des semaines dans les milieux informés de Washington. Publié en intégralité par la plateforme Buzzfeed après des révélations de CNN, le document contient ce qu'il convient d'appeler des allégations non vérifiées, dont une partie serait d'ailleurs erronée selon ses détenteurs.

Ces éléments ont été compilés pendant des mois par un ancien agent du service de contre-espionnage britannique MI-6, jugé néanmoins fiable. Ce dernier, reconverti dans le privé, aurait été engagé par des rivaux de Donald Trump pendant la campagne de la primaire républicaine, expliquent les médias américains, avant que des démocrates ne prennent ensuite le relais.

Le document est actuellement entre les mains du renseignement américain. Son rédacteur, qui aurait été déployé en Russie dans les années 1990, aurait contacté le FBI à Rome en août 2016. Selon The Guardian, en décembre après l'élection, le sénateur républicain John McCain aurait ensuite transmis une copie à James Comey, patron de la police fédérale.

Le contenu de ces notes est suffisant compromettant pour le président élu pour que ce dernier en ait été informé par les services américains, dans un compte-rendu de deux pages. C'était vendredi dernier, lors de son briefing sur les interférences prêtées à la Russie pendant la campagne présidentielle. Mais ce compte rendu a aussi été remis à des membres du Congrès, ainsi qu'au président sortant Barack Obama.

Des frasques sexuelles prêtées à Donald Trump avec des prostituées en Russie

On y apprend, et cela n'a donc pas encore été authentifié, que les autorités russes auraient monté un dossier à charge contre Donald Trump, pour faire pression si besoin. Elles disposeraient d'éléments sur sa vie et ses finances, et des vidéos sexuelles compromettantes réalisées avec des prostituées pendant ses voyages à Moscou. Y sont aussi révélés de possibles liens anciens entre les équipes de Trump et le Kremlin, et de communications pendant la campagne.

Certains y voient un signe que la Russie a cherché à recenser des informations sur les deux candidats, mais a choisi de ne divulguer que celles concernant sur l’ancienne secrétaire d’Etat. Ce n’est pas la première fois que l’interférence de la Russie est dénoncée. Mais jusqu’à présent, la Russie était accusée d’avoir fait tomber Hillary Clinton via des cyberattaques, et Donald Trump s'était targué d'appartenir à un camp mieux armé par faire face à ce type d'intrusions...

Mais on découvre aujourd’hui que Moscou aurait potentiellement pu vouloir faire pression sur Donald Trump en regroupant des éléments contre lui. Et cela pose évidemment la question de sa capacité à gouverner, analyse notre correspondante à New York, Marie Bourreau. Donald Trump n'a pas tardé à réagir, dénonçant sur Twitter de « fausses informations » et une « chasse aux sorcières » dont il serait la victime.