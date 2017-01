A la Une: la fin du régime spécial pour l’immigration cubaine aux Etats-Unis

C’est à la Une de Granma. Le quotidien du parti communiste se félicite de cette décision et la qualifie d’« étape importante pour l’avancée des relations bilatérales ».D’après les autorités cubaines, il s’agit de garantir une « migration régulière, sûre et ordonnée ». C’est une décision surprenante et radicale qui met fin à une politique d’immigration ouverte à l’égard des Cubains, estime pour sa part El Nuevo Herald, le journal de Miami dans sa version en espagnol. Une décision qui aura sans doute « Un impact sur la Floride », poursuit le quotidien. Dans son éditorial, El Nuevo Herald reproche à Barack Obama d’avoir agi avec précipitation. « L’urgence avec laquelle le président a mis fin au régime spécial pour les Cubains nous rend perplexes », conclut El Nuevo Herald.

Mais de nombreux Cubains désireux de partir aux Etats-Unis avaient déjà anticipé cette décision. D’après le Washington Post, ils étaient plus de 50 000 à émigrer en 2016, une tendance à la hausse par rapport aux années précédentes. Depuis octobre 2016, près de 1900 personnes sont arrivés aux Etats-Unis. Le Miami Herald publie un reportage sur les deux derniers Cubains à être admis sur le sol américain au nom de la loi pieds secs pieds mouillés, un père de 32 ans avec son fils de 7 ans. « Je suis très ému », a confié le père au reporter du journal. « Je suis venu pour mon fils, je voulais qu’il ait un avenir meilleur »



La transition à la Maison Blanche



Le New York Times constate que le cabinet de Donald Trump tel qu’il se profile jusqu’à présent est essentiellement composé d’hommes blancs. Sur un plan de la diversité, on assiste à un recul par rapport aux années Obama. Sur 21 postes, seulement 5 seront occupés par des femmes ou des personnes issues des minorités.

Le Washington Post pour sa part s’interroge sur l’Etat de grâce du futur président américain et constate que la lune de miel pour Donald Trump est déjà terminée. Cela a été sans doute la plus courte dans l’histoire des Etats-Unis, estime le journal. Normalement, un président élu fait profil bas jusqu’à son investiture. Mais ce n’est pas le cas de Donald Trump. En attendant de commencer officiellement son mandat le 20 janvier, il a déjà défié la Chine, conclu un accord avec le constructeur automobile Ford sans parler de ses vives critiques émises à l’égard des services de renseignements. Un activisme controversé qui a fait chuter la popularité de Donald Trump au niveau le plus bas lors de sa campagne électorale, estime le Washington Post.



Hymne anti-Trump



Et à quelques jours de son investiture, plusieurs acteurs d’Hollywood ont préparé un message musical au futur locataire de la Maison Blanche. Cette nouvelle interprétation de la fameuse chanson « I will survive » de Gloria Gaynor deviendra peut-être l’hymne officieux des anti-Trump. En tout cas, à l’invitation du magazine M, des stars comme Emma Stone ou Nathalie Portman ne se sont pas fait prier pour ajouter leur voix au cœur de ces Américains mécontents et frustrés par l’arrivée de Donald Trump au pouvoir, une vidéo publiée sur plusieurs sites d’information dont le Huffington Post.



Retour de vacances difficile pour Trudeau



Le Premier ministre canadien Justin Trudeau est sous le feu des critiques car il a passé les fêtes sur une île caribéenne, à l’invitation de l’Aga Khan. Une information révélée par la presse. Le Devoir s’interroge sur un possible conflit d’intérêts en acceptant de se rendre sur l’île privée du philanthrope canadien. Car la fondation Aga Khan, du nom de ce riche chef spirituel, a reçu par le passé des subventions du gouvernement fédéral canadien.