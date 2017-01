Maduro: un bilan 2016 en demi-teinte sur fond de crise institutionnelle

Au Venezuela, Nicolas Maduro a présenté ce dimanche son message à la Nation. Scène inédite : c'est devant le Tribunal suprême de justice, le TSJ, et non devant l'Assemblée nationale comme le veut la Constitution, que le président a présenté son bilan de l'année 2016.

Avec notre correspondant à Caracas, Julien Gonzalez

Depuis la large victoire de l'opposition aux législatives il y a plus d'un an, un véritable choc de pouvoirs se joue entre l'exécutif et le judiciaire d'une part, et le législatif d'autre part au Venezuela.

La semaine dernière, le Parlement a voté l'abandon de poste de président de Nicolas Maduro. Le Tribunal suprême de justice, lui, a considéré que « le pouvoir législatif [persiste] en situation de refus d’autorité » et que « toutes les décisions prises par lui sont nulles ».

En tant que plus haute autorité judiciaire du pays, le TSJ a en conséquence appelé le président à présenter son bilan politique, économique et social 2016 en son enceinte.

Près de 5 h de discours

La première partie de son message, Nicolas Maduro l'a consacré à l'opposition et à l'Assemblée nationale à qui il a lancé un avertissement : « Je regrette sincèrement de ne pas pouvoir présenter mon bilan devant l'Assemblée nationale comme je l'ai fait il y a un an. Depuis le début, les députés d'opposition ont agi en ignorant les institutions et les lois, croyant qu'ils resteraient impunis. N'ayez aucun doute : justice sera faite face à autant de désobéissance et de conspiration ! »

« Nous nous sommes défendus »

Augmentation du salaire minimum, baisse du chômage... Mais rien sur l'inflation ou la contraction du PIB. L'enjeu pour Maduro était de défendre son bilan, malgré la chute des cours pétroliers et une crise économique dramatique.

« Cette année, qu'est ce qui s'est passé ? Nous nous sommes défendus, clame-t-il. Avec 5,291 milliards de dollars de revenus en devises, nous n'avons fermé aucune école, nous n'avons licencié aucun travailleur, nous avons maintenu le système de retraites et nous avons battu le record de logements sociaux. C'est un miracle de Dieu, un miracle de la Révolution ! »

En face, le secrétaire général de l'opposition a fustigé le discours de Maduro qui « n'a reconnu [selon lui] aucune de ses énormes erreurs de 2016 ».