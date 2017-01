Des centaines de milliers de personnes aux «Marches des femmes» contre Trump

Des centaines de milliers de manifestants, surtout de femmes, défilent dans les grandes villes américaines et du monde ce 21 janvier pour dénoncer le programme et le discours de Donald Trump. Manifestation organisée au lendemain de l'investiture du 45e président des Etats-Unis, cette Marche des femmes sur le National Mall de la capitale fédérale Washington entend contrer les propos machistes que Trump a tenus avant ou durant sa campagne victorieuse.

Déjà le métro bondé et les dizaines de bonnets roses laissaient entrevoir le succès de la marche, relate notre correspondant à Washington, Grégoire Pourtier. Obligée de sortir d’une station bien éloignée du point de départ officiel, la foule colorée s’étant emparée de la rue confirmait ce sentiment. Ce sont sans doute des centaines de milliers d’opposants à Donald Trump qui ont convergé samedi vers Washington.

Sur les panneaux, ils revendiquent tous azimuts, témoignant de l’ampleur de l’inquiétude de la population américaine. Il y a la cause des femmes, bien sûr, et notamment le droit à l’avortement, celle des Noirs aussi, mais pas seulement. L’environnement, l’homosexualité, les relations avec la Russie et bien d’autres. Les manifestants se mêlent joyeusement, mais sans se faire d’illusion.

Cette démonstration de force risque surtout de braquer Donald Trump. Ainsi plusieurs d’entre eux le disent : leur message s’adresse surtout à leurs élus, en espérant qu’eux aussi réagiront, résisteront même. Une femme noire américaine de 34 ans ajoute : « Cela va nous donner du courage, de l’énergie, de la foi, de voir que l’on n’est pas seuls. La résistance se poursuit dès lundi, chacun de retour dans nos communautés ».

A Indianapolis, des milliers de personnes devant le siège du Parlement de l'Etat

D'autres manifestations étaient prévues dans des dizaines de grandes villes américaines. Indianapolis, la capitale de l'Etat dont fut gouverneur Mike Pence, accueille elle aussi ce samedi une Marche des femmes.

Quelque 6 000 personnes sont attendues devant le siège du Parlement de l'Etat de l'Indiana.Beaucoup de femmes de toutes générations, rapporte notre envoyée spéciale à Indianapolis, Sylvie Noël. Les plus âgées disent qu’elles ne peuvent pas croire à nouveau se battre pour leurs droits comme dans les années 1960, 1970, beaucoup de jeunes filles qui sont venues en groupes, ou bien avec leur mère, parfois même leurs grands-mères, des familles aussi, avec de jeunes enfants qui ne veulent pas du climat de haine qu’instaure, selon eux, Donald Trump.

Donald Trump et Mike Pence, deux noms omniprésents sur les affiches, à l’exemple de celle disant « Trump et Pence, deux petits hommes faibles qui utilisent la haine et la peur pour diviser ce pays ».

Les hommes ne sont pas absents de cette marche, mais en plus petit nombre. Certains ont de l’humour, comme celui qui arbore cette pancarte : « Un homme qui se sent en sécurité aime les femmes fortes ».

C’est une mobilisation record à l’échelle d’Indianapolis, un message clair adressé à l’ancien gouverneur anti-avortement et anti-mariage gay Mike Pence devenu vice-président.

7 000 personnes à Paris

Ailleurs dans le monde, d'autres manifestations du même type étaient prévues. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées samedi en France. A Paris, ils étaient 7 000, selon la police, dont beaucoup de femmes et de ressortissants américains.

Ces portraits de femmes ont été créé par Shepard Fairey, l'artiste auteur de l'affiche «Hope» de Barack Obama en 2008, ici à Paris le 21 janvier. Christophe Carmarans / RFI

Munis de pancartes colorées, dénonçant le mépris de Donald Trump envers les femmes, les manifestants se sont d'abord rassemblés sur le parvis du Trocadéro. Ils ont ensuite déambulé, en musique et dans une ambiance pacifique, jusqu'au Mur pour la Paix, installé au Champ de Mars.

Outre Washington et Paris, plus de 650 rassemblements de ce type étaient prévus ce samedi à travers le monde, notamment à Londres, à Berlin ou encore à Rome et à Genève mais aussi à Nairobi ou Tokyo.

→ A (re)lire : Les anti-Trump veulent se faire entendre au lendemain de l'investiture