Etats-Unis: des milliers de personnes défilent contre l'avortement à Washington

avec notre correspondant à Washington, Jean-Louis Pourtet

En moins grand nombre que celles qui avaient participé à la « Marche des femmes », elles étaient tout aussi enthousiastes pour leur cause, et leur énergie a été revigorée par la présence pour la première fois d'un représentant de la Maison Blanche, et non des moindres.

C'est un grand honneur pour moi d'être ici devant vous et d'être le premier vice-président des Etats-Unis à avoir ce privilège.

« Aujourd'hui, grâce à vous, et aux milliers de gens qui nous soutiennent et qui participent à des manifestations comme celle-ci à travers tout le pays, la vie est de nouveau en train de gagner en Amérique », a salué le vice-président Mike Pence.

Egalement présente, Kellyanne Conway, la proche conseillère de Donald Trump. Le président a, lui, apporté dans un tweet son soutien total au mouvement, même si 59% des Américains dont 54% de catholiques sont favorables au maintien de la légalisation.

Un juge anti-avortement nommé à la Cour suprême

Mais ses adversaires sont encouragées par l'interdiction du financement des ONG internationales soutenant l'avortement, le désir du nouveau président de supprimer les centres de planning familial qui le pratique et son intention d'annoncer la semaine prochaine la nomination d'un juge anti-avortement à la Cour suprême.

Une nomination qui « va permettre de faire pencher la balance de la Cour en notre faveur. Jusqu'à présent, il y avait un équilibre entre les deux positions, et on s'achemine vers la nomination d'un ou de deux juges, ce qui permettrait de renverser l'arrêt Roe versus Wade dans les deux années qui viennent », explique Chris Gast, de l'association Right to Life in Michigan, qui a affrété une douzaine de bus pour se rendre à Washington pour cette marche.

Le militant salue également la présence de Mike Pence au rassemblement de vendredi. « Jamais en 44 ans un président ou un vice-président n'avait participé à cette "Marche pour la vie", rappelle-t-il. Donc c'est une première et cela permettra d'attirer l'attention sur cet événement, ce qu'on n'avait pas réussi à faire jusqu'à présent, malgré le fait que des centaines de milliers de personnes se rassemblent tous les ans depuis plusieurs décennies. »