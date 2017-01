Le décret Trump sur l’immigration fait ses premières victimes

Une douzaine de personnes seraient toujours détenues à l’aéroport de New York, en dépit d’un visa en bonne et due forme. Deux Irakiens, dont l’un a été libéré, qui avaient aidé les Américains pendant la guerre d’Irak, faisaient partie du groupe, indique notre correspondant à Washington, Jean-Louis Pourtet. Les deux hommes sont considérés comme des « collaborateurs » par l’organisation Etat islamique et menacés de mort.

Cinq Irakiens et un Yéménite se sont également vus refuser à l’aéroport du Caire le droit d’embarquer à bord d’un vol à destination des Etats-Unis. La compagnie aérienne KLM a également refusé d'embarquer sept personnes, dont elle a refusé de préciser la nationalité, l'aéroport d'origine et celui de destination. Cinq d'entre elles ont pu être prévenues avant leur embarquement, les deux autres ont été informées durant leur escale et KLM leur a offert le voyage retour, a précisé une porte-parole de la compagnie néerlandaise. « Nous aurions bien aimé les faire voyager avec nous, mais cela n'a pas beaucoup de sens, l'entrée du pays leur aurait été refusée », a-t-elle déclaré.

Et s’il n’est plus possible pour les citoyens des pays visés par le décret d’entrer aux Etats-Unis, y compris les détenteurs de visas et de cartes de résidents permanents, il est tout aussi difficile pour ceux qui s’y trouvent d’en sortir. Une étudiante iranienne qui devait se rendre en Iran le 4 février a ainsi vu son billet sur la Turkish Airlines annulé.

Plusieurs grosses entreprises, dont Google, conseillent à leur personnel étranger de ne pas quitter les Etats-Unis, car il risque de ne plus pouvoir y retourner. Nombreux sont les Américains à être choqués par la sévérité des mesures contre les réfugiés. C’est le cas notamment de Mark Zuckerberg qui s’est fendu d’un message sur sa page personnelle. « Les Etats-Unis sont une nation d’immigrés, et nous devrions en être fiers », écrit-il en préambule.