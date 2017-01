Trump-Poutine: première prise de contact réussie

Avec notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin

Première prise de contact réussie qui laisse augurer d’un réchauffement des relations entre Washington et Moscou, du moins au niveau du Kremlin et de la Maison Blanche. Donald Trump et Vladimir Poutine se sont entretenus au téléphone pendant 45 minutes et sont tombés d’accord sur plusieurs points. Le premier et certainement le plus cher au cœur de Vladimir Poutine : stabiliser et développer les relations bilatérales sur une base constructive et mutuellement avantageuse, mais surtout, sur un pied d’égalité.

Les deux chefs d’Etat ont également convenu qu’il fallait donner la priorité à la lutte contre le terrorisme international et que cela passait par la mise en place d’une réelle coordination de leurs actions militaires respectives en Syrie.

Les présidents russes et américains ont également parlé de la Corée du Nord, du nucléaire iranien, de l’Ukraine ou du conflit israélo-palestinien mais aussi de la nécessité du rétablissement des relations commerciales entre les deux pays.

Un entretien qualifié de « positif ». Le contraire serait étonnant puisque les deux hommes se sont pour l’instant mis d’accord sur des principes. Reste à voir s’ils s’entendront toujours aussi bien lorsqu’il s’agira de les mettre en œuvre.

Enfin, les deux parties ont fait part de leur souhait d’organiser une rencontre entre les présidents Trump et Poutine. Une équipe est d’ailleurs en charge de trouver la date et le lieu de cette rencontre.