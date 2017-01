Décret anti-immigration: Trump lance une offensive d’information

Avec notre correspondante à Washington, Anne-Marie Capomaccio

Le général Kelly tient à démentir les informations selon lesquelles ses services ont été mis au courant au dernier moment, juste avant la mise en œuvre du décret. « Nous savions tous que ce texte était en préparation » dit-il, minimisant le chaos dans les aéroports. « Ce n’est pas une discrimination contre les musulmans. Nous ne pouvons parier sur la vie des Américains. Vous devez comprendre que des terroristes et des gens mal intentionnés essaient d’entrer dans notre pays à tout moment. »

John Kelly le précise, rien ne dit que les dispositions du décret seront levées au bout des 3 mois prévus par le texte initial. Pour certains pays qui n’ont pas été cités, cette interdiction de visa pourra être prolongée.

D’après les chiffres du ministère, les données avancées par les avocats sont exagérées. Dans les 3 jours après la publication du décret, 721 personnes seulement auraient été empêchées d’entrer sur le territoire, et non des milliers. Une goutte d’eau sur le million de passagers arrivés dans les aéroports américains.

Enfin, toujours d’après le ministère de la Sécurité nationale, il faut s’attendre à de nouveaux questionnaires pour obtenir un visa d’entrée aux Etats-Unis. Des questionnaires exigeant des précisions sur les sites internet, et les réseaux sociaux fréquentés par les demandeurs de visa.

■ Situation confuse en Californie où vivent près d'un million d'Iraniens

Le décret signé vendredi par Donald Trump interdisant le territoire américain aux ressortissants de sept pays à majorité musulmane continue de susciter des protestations aux Etats-Unis et dans le monde. En Californie où vivent près d'un million d'Iraniens ou de descendants d'Iraniens, la situation était très confuse, comme le décrit Fahrad Besharati. Il possède une agence de voyages spécialisée sur le Moyen-Orient et l'Iran à Los Angeles dans le quartier surnommé « Little Persia » où vit une forte communauté iranienne qui a été particulièrement choquée dès vendredi par le décret.

« Cela a choqué toute la communauté iranienne. Au début tout le monde pensait que cela concernait les citoyens irano-américains et qu'ils devaient quitter le pays. Après quelques heures, les autorités ont dit que cela ne concernait pas les citoyens. Mais ici, il y a beaucoup de personnes qui ont la carte verte. Ils avaient peur, ils pleuraient, ils criaient... Je connais une famille, la femme est partie en Iran, le mari, un médecin, était seul avec ses trois jeunes enfants, et sa femme à Téhéran ne pouvait pas rentrer, car les compagnies aériennes refusaient d'embarquer les passagers à cause du décret.

C'était la pagaille dans la communauté iranienne, et dans notre agence, nous avons perdu beaucoup d'argent, car les compagnies aériennes se déchargent de toute responsabilité, et c'est à nous de rembourser les billets à nos clients, on a beaucoup perdu ! Finalement, dimanche, les autorités ont dit que les détenteurs de carte verte pouvaient voyager aux Etats-Unis. Franchement monsieurTrump, monsieur le Président, signer un décret comme celui-là, ce n'est à mon sens pas professionnel. Je n'aurais jamais imaginé qu'un président des Etats-Unis puisse faire une chose pareille ! »