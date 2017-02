Le 51e Super Bowl n’échappera pas à l’ombre de Donald Trump

Le 51e Super Bowl qui met aux prises ce dimanche les New England Patriots et les Atlanta Falcons (coup d’envoi 23h30 TU) à Houston n’échappe pas à l’emprise de Donald Trump. Le nouveau président sera longuement interviewé par la chaîne Fox avant la rencontre et sa présence se fera indirectement sentir lors de certains écrans publicitaires et peut-être aussi à la mi-temps ...

Il n’en finit plus de polariser l’attention ! La chaîne Fox ayant acquis les droits de retransmission du Super Bowl 2017, elle en a profité pour caler une interview avec le nouveau président Donald Trump, entretien dont l’animation a été confié au journaliste ultraconservateur Bill O’Reilly, lequel ne devrait pas trop mettre dans l’embarras le chef de l’exécutif. Une grande partie de l’interview sera diffusée deux heures avant le coup d’envoi, le moment où les amateurs de football américain et de chicken wings commencent à se réunir autour de la télévision une bière à la main, dans l’attente du Big Game. Les téléspectateurs sont même invités à poser des questions à l’avance via une adresse mail de la chaîne Fox News.

Si c’est le vénérable ex-président George H Bush, 92 ans, qui supervisera le tirage au sort (pour désigner l’équipe qui engage) au NRG Stadium de Houston dans le Texas – la patrie du clan Bush – c’est bien l’ombre du nouveau locataire de la Maison Blanche qui planera sur le match. Pas sur le jeu lui-même, bien entendu, car la soif de victoire sera bien trop insatiable entre des New England Patriots et leur quarterback Tom Brady qui brigueront leur cinquième trophée en quinze ans et les Atlanta Falcons qui n’ont encore jamais remporté le titre suprême.



Une publicité retoquée

Tom Brady briguera un 5e Super Bowl en 15 ans. Geoff Burke-USA TODAY Sports

En revanche, on sait déjà qu’un annonceur en particulier, la chaîne d’outil et matériaux 84 Lumber, a été invité à modifier l’une de ses publicités par la chaîne Fox. On y voyait des candidats à l’embauche séparés par un mur … une allusion directe au fameux mur que veut faire bâtir Donald Trump entre le Mexique et les Etats-Unis. Ça n’est pas de la censure, mais presque. L’histoire a fait parler aux Etats-Unis car, comme chacun sait désormais, les publicités diffusées pendant le match sont l’une des attractions du Super Bowl. Elles sont toujours très attendues avant et très commentées durant la rencontre, et encore plus le lendemain, dans la presse et au bureau.

Les annonceurs dépensent d’ailleurs des fortunes non seulement en achat d’espace (5 millions de dollars les 30 sec en 2017, nouveau record !) mais aussi pour la réalisation des spots, certains confiés à des pointures, comme cette année une publicité pour Mercedes qui a été confiée aux frères Coen. Une autre pour la bière Budweiser intitulée Born the hard way (née dans douleur) fait déjà parler d’elle. On y voit Adolphus Busch (l’un des fondateurs des brasseries Anheuser-Busch qui fabriquent la Budweiser) se faire maltraiter en tant qu’immigrant, une allusion évidente à la posture anti-immigration de Donald Trump et son équipe. Si Mercedes, marque que Donald Trump a d’ailleurs en ligne de mire, aura donc son spot durant le match, les constructeurs automobiles seront moins présents qu’à l’habitude (7 cette année, 9 l’an dernier, 11 il y a deux ans).

La publicité Budweiser au message pro-immigration

Et ce n’est pas un hasard aux dires de Mike Bernacchi, un spécialiste de l’économie du Super Bowl qui a été interrogé par l’Agence France-Presse. « Personne n'a été autant mis sur la sellette (par Donald Trump) que l'industrie automobile », a-t-il confié à l’AFP. Trump reproche en effet aux constructeurs US de trop délocaliser leurs chaînes de production à l’étranger. Un autre moment du Super Bowl est très attendu : le spectacle de la mi-temps – 13 minutes d’une superproduction toujours millimétrée – qui cette année a été confié à la très démonstrative chanteuse Lady Gaga, une militante anti-Trump et pro-LBGT affichée.

Que fera Lady Gaga ?

Lady Gaga lors de la conférence de presse de jeudi 2 février. Kirby Lee-USA TODAY Sports

Interrogée jeudi lors d'une conférence de presse pour savoir si elle allait faire passer un message durant son spectacle, la chanteuse new-yorkaise a répondu : « Les seules déclarations que je ferai durant mon spectacle à la mi-temps sont celles que j'ai faites de manière constante durant toute ma carrière ». « Je crois en une passion pour le rassemblement, a-t-elle ajouté, je crois en l'égalité et dans le fait que l'état d'esprit de ce pays est un message d'amour, de compassion et de gentillesse ».

Très critique envers Donald Trump durant la campagne électorale, Lady Gaga, de son vrai nom Stefani Joanne Angelina Germanotta, avait utilisé sa notoriété sur Twitter pour demander aux Américains de se mobiliser pour faire destituer Donald Trump, lançant même une pétition sur le site change.org pour demander au collège électoral d’élire Hillary Clinton et manifestant en personne devant la Trump Tower. Alors doit-on s’attendre à un dérapage ? Rappelons quand même pour l’anecdote que c’est dans ce même stade de Houston qu’avait eu lieu le fameux Nipplegate (l'Affaire du téton) à la mi-temps du Super Bowl 2004, quand Janet Jackson avait furtivement montré un sein, provoquant un scandale dans la toujours très prude Amérique.