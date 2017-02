Haïti: Jovenel Moïse investi 58e président d'Haïti

Haïti est retourné à l'ordre constitutionnel. Après une crise électorale qui a paralysé la vie politique du pays pendant un an et demi, Jovenel Moïse a été investi président ce mardi matin 7 février à Port-au-Prince. L'homme d'affaires de 48 ans signe le début de sa carrière politique et promet une présidence sous le signe du changement.

Avec notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron

Le ton est donné, dans son premier discours officiel, Jovenel Moïse a prôné l’ordre et la moralité. Il appelle tous les Haïtiens à l’union nationale. Sa mission, comme il l’a dit, est de faire tomber les barrières entre les habitants de la province et ceux de la ville, entre les riches et les pauvres, entre les Noirs et les métis.

L’un des passages les plus applaudis de son discours prononcé en créole et en français, c’est quand il a affirmé que « jamais, plus jamais, la justice et les institutions ne pourront être instrumentalisées à des fins de persécution politique ».

Ce plaidoyer pour une justice impartiale fait évidemment écho au dossier de possible blanchiment d’argent qui le vise lui-même. Un dossier sur lequel il n’y aura finalement pas eu de décision avant cette investiture. Ce qui ne dissipe pas les doutes et reste comme une ombre sur ce début de mandat.