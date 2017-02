Etats-Unis: des réfugiés bravent le froid et la neige pour se rendre au Canada

Ces derniers temps, à Emerson, petite bourgade rurale de 600 habitants dans le Manitoba, il a fait entre -23 degrés le jour et -38 degrés la nuit. Pas de quoi décourager des dizaines de réfugiés de traverser la frontière, à pied, à travers de vastes prairies tellement enneigées qu'on s'y enfonce jusqu'à la taille.

En deux jours, la mairie d'Emerson a enregistré l'arrivée depuis les Etats-Unis de 22 personnes originaires de Somalie, du Ghana et de Djibouti. Ils ont marché plus de deux heures, à leur arrivée dans un centre d'accueil, certains ont dû se faire amputer les doigts à cause de très graves gelures.

« Entre 20 et 30 personnes ont traversé la frontière depuis les Etats-Unis ce week-end, alors qu'on est au plus dur de l'hiver, témoigne Doug Johnston, conseiller municipal de ce village frontalier. Aujourd'hui, dehors il faisait -30°C. On a recueilli des gens les mains gelées. Et avec les pompiers, on a porté secours à des réfugiés bloqués entre les deux frontières. Ils traversent illégalement, donc ils sont conduits au service des douanes et des frontières, on examine leur situation et soit ils deviennent réfugiés, j'imagine, ou bien ils sont renvoyés aux Etats-Unis. Ce week-end, ce sont les services des frontières qui nous ont demandé d'ouvrir un local pour les accueillir le temps qu'ils les voient, à cause du froid. C'est comme ça qu'on a été impliqués. Et la situation nous inquiète, car par ici ces gens peuvent se perdre et mourir, il y a des rivières, des ravins, recouverts par plus d'un mètre de neige. »

Pourquoi tentent-ils un périple si dangereux ? Selon un accord passé entre les Etats-Unis et le Canada, les migrants doivent demander l'asile dans le premier pays où ils arrivent, en l'occurrence les Etats-Unis, car s'ils ne le font pas, les autorités canadiennes ne les laissent pas entrer sur leur territoire. Sauf qu'il y a une faille. Si les migrants traversent à pied, sans passer par les postes de douane, ils peuvent alors demander le statut de réfugié au Canada.

Cette brèche juridique pousse les migrants arrivés aux Etats-Unis, mais inquiets des mesures anti-immigration de Donald Trump, à mettre leur vie en danger pour tenter le rêve canadien.