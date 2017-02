Manifestations anti-Trump au Mexique: «J’exige que mon pays soit respecté»

Ce dimanche, des milliers de Mexicains sont descendus dans les rues de nombreuses villes du pays pour manifester contre Donald Trump et sa politique envers le Mexique. A Mexico, les quelque 20 000 manifestants ont également critiqué le gouvernement du président Peña Nieto.

Avec notre correspondance à Mexico, Patrick John Buffe

A Mexico, la marche s'est déroulée de manière pacifique. La plupart des manifestants agitaient des drapeaux mexicains. Et à bout de bras, ils brandissaient également des pancartes sur lesquels on pouvait lire « Dehors Trump » ou « Non au mur ».

Pour beaucoup de manifestants, comme Cintia Lopez, c'était aussi l'occasion d'exiger du président américain respect et tolérance : « Je suis contre toutes les insultes et toutes les menaces proférées par Trump contre le Mexique. J'exige que mon pays soit respecté et je suis vraiment pour défendre notre souveraineté nationale. »

En participant à cette marche qui se voulait la plus large possible, la société civile a cherché également à démontrer que les Mexicains sont capables d'être unis face à un danger provenant de l'extérieur, comme le soulignait Lourdes Ortega : « Nous ne croyons pas que Monsieur Trump soit en train de nous écraser. Nous autres Mexicains, nous sommes forts. Et pour cela, nous voulons lui démontrer que ses offenses ne vont pas nous limiter. Ici, nous sommes unis, un point c'est tout. »

Et pour réaffirmer cette unité nationale et ce sentiment nationaliste, les manifestants ont achevé cette marche en entonnant l'hymne national.