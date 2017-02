A la Une: démission du conseiller à la Sécurité nationale Michael Flynn

Le New York Times revient sur son très court mandat en tant que conseiller à la Sécurité nationale. Un grand revers pour Donald Trump qui avait pourtant dès le 18 novembre proposé le poste au général à la retraite Michael Flynn. Celui-ci considérait le militantisme islamiste comme une menace globale. Mais ses discussions fin décembre avec l’ambassadeur russe aux États-Unis, au sujet des sanctions américaines, a eu raison du général.



Politico explique pourquoi « Trump a laissé partir Flynn », alors qu’il appréciait sa loyauté et son soutien. Son entourage politique lui conseillait de le lâcher, et le président Trump s’inquiétait du fait que les services de sécurité et du renseignement ne lui fassent plus confiance. Flynn a pourtant passé le week-end à la résidence de Trump à Mar-a-Lago, lors de la visite du Premier ministre japonais Shinzo Abe, puis à la Maison Blanche lundi lors de celle du Canadien Justin Trudeau. Sur sa lettre de démission, Michael Flynn a écrit ces derniers mots : « Make America great again », rendez sa grandeur à l’Amérique.

L’affaire du week-end avec Shinzo Abe à Mar-a-Lago suscite de l’inquiétude sur la sécurité

Donald Trump vend l’accès à la « résidence d’hiver de la Maison Blanche » pour 200 000 dollars, titre The Nation qui revient longuement sur les épisodes de ce week-end. Alors qu’il était avec Shinzo Abe, le président Donald Trump avait appris le tir de missile balistique lancé par la Corée du Nord. Mais tous les convives ont pu assister aux conversations et être photographiés, rappelle The Nation. Lundi, les sénateurs démocrates Sheldon Whitehouse et Tom Udall ont publié un communiqué dans lequel ils s’inquiètent du niveau de sécurité des affaires de politique étrangère. « Nous ne sommes pas dans un épisode de Saturday Night Live, nous demandons à nos collègues républicains de prendre au sérieux cette conduite non professionnelle et imprudente avant qu’il y ait des conséquences que nous regretterons tous ».

Le dernier épisode de Saturday Night Live, avec des sketches sur l’équipe de Donald Trump, montre le chef de la stratégie Steve Bannon en grande faucheuse, représentant la Mort, et manipulant le président relégué à un petit bureau. Un sketch qui a particulièrement déplu à Donald Trump, indique le Washington Post. Selon le quotidien, l’agitation est désormais le mode opératoire au sein de la Maison Blanche. Trump furieux des fuites sur ses appels aux chefs d’État a ordonné une enquête interne. Ses personnels ont tellement peur d’être accusés de parler aux médias qu’ils ont chargé une application, « Confide », qui permet d’effacer les messages dès qu’ils sont lus. Un ancien stratège de Bush résume l’inquiétude générale : « l’incompétence, le manque de sérieux et le niveau des fuites sont sans précédent. »



Les États-Unis imposent des sanctions contre le vice-président vénézuélien, accusé de trafic de drogue



Tareck El Aissami sur la liste des personnes sous sanction américaine, titre El Nacional. Un vice-président narco, s’exclame El Tiempo. Cette mesure du Trésor américain a bloqué tous les comptes du vice-président aux États-Unis. Selon le Trésor qui a enquêté pendant plusieurs années, El Aissami, nommé vice-président en janvier, et qui a aussi la nationalité syrienne, aurait facilité les chargements de drogue depuis le Venezuela, par bateau et par voie aérienne, et aurait protégé des trafiquants. Il aurait reçu des paiements du trafiquant vénézuélien Walid Makled et serait également lié au groupe criminel des Zetas au Mexique.

Un entrepreneur vénézuélien, Samark José Lopez Bello actuellement interrogé est soupçonné d’être un prête-nom pour El Aissami, selon El Nacional, mais l’intéressé dénonce ces accusations qu’il considère comme une agression, indique Ultimas Noticias. Selon le Miami Herald, les compagnies sanctionnées auraient payé 7 millions de dollars pour acheter trois résidences à Miami, l’immobilier étant connu pour absorber de l’argent sale dans le sud de la Floride, malgré de nouvelles lois pour lutter contre le blanchiment d’argent ont été mises en place en 2015.



Le Mexique se prépare à des arrivées massives d’immigrés clandestins installés aux États-Unis



Selon le directeur de la Protection des Mexicains à l’étranger, entre décembre et janvier dernier, les appels à l’aide juridique gratuite ont été multipliés par trois, et les demandes d’actes de naissance ont augmenté de 35 %, ce qui augure un retour massif de migrants, indique Milenio. Les opérations d’arrestation de clandestins ont été très médiatisées, plus de 680 immigrés ont été expulsés des États-Unis rien que la semaine dernière, précise Proceso. Du coup, le gouvernement mexicain veut faciliter les démarches de ceux qui devront recommencer leur vie. Une révision de la loi sur l’Education pour valider les diplômes acquis à l’étranger est aussi en cours, rapporte Milenio.

Mais « ici aussi nous sommes des expulseurs en chef » s’exclame l’éditorialiste de La Razón, qui rappelle qu’en 2016, le Mexique a expulsé 23 000 migrants. « On exige le respect pour les Mexicains chez notre voisin du Nord, mais dans le même temps nos autorités migratoires se livrent à des activités liées à des mauvais traitements, des extorsions, des abus sexuels, en particulier contre des migrants d’Amérique Centrale. » Et un chiffre inquiétant : 47 % des Mexicains interrogés dans une enquête d’opinion se disent favorables à la construction d’un mur avec le Guatemala.



Au Paraguay, 30 tonnes de billets vénézuéliens ont été trouvées dans une propriété



« 30 tonnes de billets d’origine douteuse » ont été trouvées contre un mur dans la propriété de Leandro da Costa, un marchand d’armes connu à Ciudad del Este, rapporte ABC Color. Les autorités paraguayennes devaient compter ce mardi les petites coupures de 50 et 100 bolivars pour estimer le montant total, et enquêter pour comprendre comment ces sacs sont rentrés dans le pays. El Universal rappelle que les billets de 100 bolivars ont été tout récemment retirés de la circulation au Venezuela, pour, selon le gouvernement vénézuélien, lutter contre le blanchiment d’argent.