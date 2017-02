Le Brésil déploie 9000 militaires avant le carnaval de Rio

Au Brésil, le gouvernement a décidé d'envoyer l'armée pour sécuriser la ville de Rio de Janeiro, à dix jours du carnaval. Neuf mille soldats vont être déployés. Dans l'Etat voisin d'Espirito Santo, une grève des policiers a provoqué une vague de meurtres et de pillages ces derniers jours. Les autorités de Rio de Janeiro craignent un scénario similaire. L'armée sera donc chargée de sécuriser l’événement et ses centaines de milliers de touristes.

Avec notre correspondant à Rio de Janeiro, François Cardona

En treillis et fusils d'assaut, les soldats de l'armée et de la marine ont commencé à se déployer dans la ville. Ils auront le rôle et les prérogatives de la police. Et pourront par exemple effectuer des fouilles et des interpellations dans les transports publics.

Avant le carnaval, qui doit commencer officiellement dans dix jours, le gouverneur de l'Etat de Rio de Janeiro a obtenu un ordre présidentiel pour ce déploiement de force. Les soldats devraient rester sur place jusqu'à la fin des festivités qui attirent plus d'un million et demi de touristes venus de l'étranger et de tout le Brésil. La sécurité des quartiers chics et des plages, comme celle de Copacabana, a été confiée aux fusiliers marins.

Malgré cette intervention massive des forces armées, les autorités assurent que la situation est sous contrôle. Mais la ville de Rio est en ébullition. Les caisses de l'Etat sont vides, les salaires des fonctionnaires sont payés avec plusieurs mois de retard, dont ceux des policiers militaires, qui n'ont pas le droit de grève. Alors depuis plusieurs jours, leurs familles bloquent les accès à leur caserne pour les empêcher de patrouiller. Sans succès pour l'instant. Mais les autorités ont décidé de militariser le carnaval pour en garantir son bon déroulement.