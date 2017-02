A la Une : les suites de la démission de Michael Flynn

« Après la chute de Flynn, la Maison Blanche en mode crise », lance le Washington Post en Une. « Trump a gardé Flynn pendant des semaines après avoir appris qu’il lui avait menti », s’exclame de son côté le Miami Herald. Et les révélations du New York Times sur des contacts répétés entre l’équipe de Donald Trump avant son élection et les services de renseignements russes ne risquent pas non plus de calmer les esprits.

« Il est impossible de savoir si le départ de Flynn sera le dernier chapitre d’un drame né d’une décision malhabile de Trump concernant un poste vital pour la sécurité nationale ou si ce départ de Flynn ne sera pas plutôt le coup d’envoi d’un scandale international », écrit USA Today. « Parmi les nombreuses questions qui restent pour l’instant sans réponses, on retient notamment celle-ci : est-ce que Michael Flynn a agi de son propre chef quand il a discuté avec l’ambassadeur russe à Washington ? Est-ce crédible que quelqu’un comme Flynn, habitué à travailler au sein d’une chaîne de commandement, se comporte de cette façon ? »

« Cette affaire souligne l’urgence d’ouvrir une enquête impartiale, menée par le Département de la Justice, le Congrès ou par une commission indépendante. Et les résultats complets de cette enquête devront être impérativement publiés pour que le public puisse en prendre connaissance », recommande le Washington Post.

Mais justement, renchérit le Nex York Times, pour cela il ne faut pas compter sur le Congrès, contrôlé par les républicains. « La réponse du parti au scandale actuel est tout simplement irresponsable », se lamente l’éditorialiste. Il cite le sénateur Rand Paul qui, selon le quotidien, « place les intérêts partisans au-dessus de la sécurité nationale en déclarant : que des républicains enquêtent sur des républicains, franchement cela ne fait pas sens. »

Alors que la Maison Blanche est en plein branle-bas, Donald Trump s’apprête à recevoir aujourd’hui le Premier ministre israélien

« Pour Benyamin Netanyahu, le départ de Michael Flynn est une mauvaise nouvelle », estime le New York Times, « car il prive le chef du gouvernement israélien de son plus fidèle allié au sein de la Maison Blanche pour convaincre Donald Trump de la nécessité d’augmenter la pression sur l’Iran. Vu l’aspect toujours chancelant de l’administration Trump, cette première visite de Monsieur Netanyahou risque d’être plus symbolique que substantielle. »



En effet, constate aussi le Orlando Sentinel, le nouveau locataire de la Maison Blanche semble avoir changé tant de fois son fusil d’épaule en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien que la question sera de savoir si « Monsieur Netanyahou fera confiance à ce président américain ». The Nation estime au contraire que le Premier ministre, ayant compris que « la politique de Trump pour le Proche Orient n’est pas encore gravée dans le marbre, bénéficiera du coup de suffisamment d’espace pour jouer la carte d’Israël ».

Victoire pour les autochtones au Canada

C’est une victoire importante pour les autochtones de la province canadienne de l’Ontario. 16 000 d’entre eux ont entrepris un recours collectif contre le gouvernement fédéral. Ils l’accusent d’avoir contribué à la perte de leur identité culturelle.

Hier « la Cour supérieure de l’Ontario leur a donné raison », s’exclame le Journal de Montréal qui rappelle que des années 1960 au début des années 80, les autorités canadiennes ont placé de force des milliers d’enfants autochtones vivant dans des réserves dans des familles d’accueil blanches. « Le Canada avait pourtant le devoir de prendre des mesures raisonnables pour empêcher ces enfants de perdre leur identité », a déclaré le juge. La Cour doit maintenant déterminer combien devra payer le gouvernement fédéral en dommages et intérêts. Selon le quotidien Le Devoir, les « plaignants réclament 1,3 milliard de dollars au nom de 16 000 enfants autochtones de l’Ontario. »

Haïti n’a toujours pas de Premier ministre

Une semaine après l’investiture du nouveau président Jovenel Moïse, Haïti n’a toujours pas de Premier ministre, ni de gouvernement. Dans son éditorial, Gary Victor du journal Le National évoque la lutte de différents groupes de pouvoir dont chacun « veut son Premier ministre ». Pas évident pour Jovenel Moïse qui « doit préserver sa marge de manœuvre. »

« Chez nous on accorde très peu d’importance au temps », constate encore le quotidien avant de conclure : pourtant « Haïti n’a pas l’éternité pour résoudre ses problèmes. Le compte à rebours est enclenché. Il faut travailler vite et bien pour arrêter le mécanisme infernal et inverser le cours des choses. »