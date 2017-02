Quelles perspectives pour le parti démocrate: décryptage avec Philip Golub

RFI: peut-on parler d'une élection consensuelle ?

Philip Golub: Ce n’était pas une élection populaire – c’était une élection au sein des instances dirigeantes du Parti démocrate, et [elle] montre que le Parti démocrate est en train de pousser vers sa gauche ; c’est un mouvement de gauchissement du Parti démocrate est le résultat, à mon sens, à la fois inévitable et nécessaire, de l’évolution politique américaine depuis à peu près deux ans.

La base du Parti démocrate lors des primaires a démontré une très grande vigueur dans sa mobilisation, en particulier lors des primaires entre Hillary Clinton et Bernie Sanders. La base du Parti démocrate a démontré une très grande vigueur, une très grande mobilisation des jeunes en particulier. Une mobilisation aussi en partie des minorités visibles. Je pense à la population hispanique en particulier. Et donc, nous sommes là, devant un phénomène important, politique.

L’élection qui vient de se passer a démontré que le parti est divisé en deux grandes factions à peu près égales – à peu près 50-50 – entre la fraction la plus traditionnelle du Parti démocrate incarnée par Perez, qui était soutenu par Barack Obama et Hillay Clinton, et de l’autre côté les partisans de Keith Ellison, qui sont essentiellement la base du parti qui s’était mobilisée en faveur de Bernie Sanders.

Et la réconciliation qui s’est opérée in fine, à la fin avec Perez comme président et Ellison, comme vice-président du Parti démocrate, suggère qu’il y a unification du parti en cours, autour d’un agenda plus à gauche que ce que ça n’a été au cours des dernières années et dernières décennies d’ailleurs.

RFI: Il y aura des élections législatives en 2018 une présidentielle en 2020 : comment le parti démocrate va se préparer à ces échéances ?

Tout l’enjeu est de savoir comment non seulement reconstruire, mais construire un parti qui est un maillage territorial beaucoup plus dense que par le passé. C’est-à-dire au niveau local, au niveau régional – surtout au niveau local et régional – pour bâtir d’en bas. Pas par en haut. Vers le bas, mais d’en bas vers le haut.

Et je pense que c’est sur cette réflexion-là que va s’opérer la nouvelle conceptualisation du parti démocrate. C’est-à-dire par une implantation de plus en plus forte localement et une mobilisation locale. C’est d’autant plus important que le gouvernement fédéral est entièrement contrôlé aujourd’hui par Donald Trump et par le parti républicain. Les trois branches du gouvernement sont maintenant aux mains du parti républicain et de Donald Trump. Donc, ce n’est pas tellement au niveau national ou fédéral que pourra s’opérer le changement pour le parti démocrate, mais justement en construisant au niveau électoral des victoires locales qui en se synthétisant dans les années à venir produiront des victoires au niveau fédéral ou national.

RFI: Certains souhaitent que Tom Perez porte la voix d'une opposition nette au président Trump

Oui, je pense qu’il peut, bien sûr, avoir une voix dans le discours national, c’est-à-dire en essayant de cadrer le discours du parti démocrate vis-à-vis de Trump. Mais je pense que l’essentiel n’est pas là. Je pense que l’essentiel pour eux, pour le parti démocrate, sera dans la construction et la reconstruction au niveau local et au niveau régional du parti pour que le parti soit en véritable position de mobiliser ses électeurs déjà existants, mais aussi au-delà de la base électorale actuelle, pour pouvoir gagner les prochaines échéances électorales nationales, que ce soit les législatives dans deux ans ou que ce soit la présidentielle dans quatre ans.

Pour quelle raison ? Très simplement, le vote populaire est du côté démocrate et les tendances démographiques sont à moyen terme et à long terme du côté démocrate. La démographie américaine suggère que le poids des minorités visibles va croître. Le vote féminin est un vote important pour le Parti démocrate. Et donc la question sociale est devenue une question brûlante, avec la déconstruction finale de l’Etat social par Trump. Donc il s’agit de construire sur la base de ce qui objectivement existe déjà, mais le construire pour en faire une machine à gagner et non pas une machine à perdre.

RFI: le parti démocrate aura-t-il une unité idéologique ou y aura-t-il des tiraillements ?

Je pense que ce sera entre les deux. Ce ne sera ni un parti unifié au niveau idéologique, ni nécessairement un parti fracturé en deux idéologiquement. Nous ne sommes plus dans l'opposition quasiment frontale qui existait au cours des dernières années entre, d’un côté, une base rêvant de justice sociale et de la fin des inégalités, et de l’autre, des dirigeants du parti, qui étaient dans une ligne quand même beaucoup plus classique ou néo-classique, économique et libérale dans le sens français du terme.

Je pense qu’il y a un recentrage vers la gauche, comme je vous l’ai dit au début, mais qui ne signifie pas une unité parfaite. Les partisans de Bernie Sanders qui restent là – qui sont autour de Ellison, vont continuer à militer, me semble-t-il, pour des politiques plus hardies et plus fortes en termes de justice sociale, tandis que les partisans de Perez seront plutôt plus centristes sur cette question. Mais le clivage est, me semble-t-il, beaucoup moins affirmé aujourd’hui même qu’il ne l’était il y a par exemple deux ans. Il y a un mouvement vers la gauche. Ce n’est pas un mouvement très radical vers la gauche, mais il y a un mouvement vers la gauche qui -il me semble - va plutôt vers l’unité du parti que le contraire.