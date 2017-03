A la Une: Donald Trump, du candidat au président?

La première allocution de Donald Trump devant le Congrès mardi 28 février 2017 fait les grands titres de la presse qui salue un président qui se veut « normal », c’est le titre du site d’information Politico. Pour le Washington Post, Donald Trump a adopté un ton plus conciliant, plus rassembleur, mais n’a pas changé sur le fond. Les yeux rivés sur le téléprompteur, il a promis aux Américains une « vision paradisiaque » de leur pays, commente le New York Times. Une sorte de Trumptopia. « Mais le président n’a pas expliqué comment il s’y prendra pour réaliser ses promesses. Parfois on a eu l’impression que c’était toujours le candidat qui parlait et pas le président », conclut le New York Times.

Un discours très conventionnel

Pour USA Today, le plus surprenant de cette intervention a été le fait qu’elle ressemblait aux discours tenus par les prédécesseurs de Donald Trump. Le président est venu avec une liste de proposition, il s’est référé à l’histoire américaine, il a rendu vibrant hommage à la veuve du soldat Ryan Owens tué lors d’un raid au Yémen en janvier dernier. « C’est pour ce passage-là qu’il a d’ailleurs obtenu la plus grande salve d’applaudissements des élus, y compris des démocrates », écrit USA Today.

Avec cette intervention, Donald Trump a clairement réussi à rallier le parti républicain derrière lui. Après l’OPA hostile sur le « Grand Old Party, le président s’impose comme chef incontestable des conservateurs », écrit USA Today.

Selon le journal canadien Le Devoir, « le premier discours au Congrès de Donald Trump…était à l’image de l’homme : ambitieux, porté sur les énormes chantiers que les États-Unis ont à entreprendre, mais peu généreux en matière de mesures concrètes ».

Une immigrée clandestine mexicaine répond à Donald Trump

Côté mexicain, ce sont les propos sur l’immigration qui retiennent l’attention de la presse. Le mur à la frontière américano-mexicaine dont il a promis la construction rapide sera une « arme efficace contre le crime », des propos qui font la Une d’El Universal.

Le journal publie aussi le portrait d’une jeune Mexicaine Astrid Silva, immigrante sans-papier installée aux Etats-Unis, proche du parti démocrate et qui a donné dans un message vidéo une réplique au discours de Donald Trump. S’exprimant en espagnol, elle reproché au président américain de ramener le pays aux pages les plus sombres de son histoire, c’est à lire sur le site de la chaîne Telesur.

En Colombie, les FARC commencent à déposer leurs armes

322 armes ont été déjà déposées, écrit El Tiempo. Le journal croit savoir que la guérilla va dans les prochains jours rendre 30 pour cent de ses armes, conformément à ce qui a été convenu dans l’accord de paix. Il stipule que le désarmement se fera en trois phases dans un délai de 90 jours.

L’intégration des FARC dans la société civile, ça se fait aussi à travers la sensibilisation en faveur de la diversité sexuelle. C’était l’objectif de la visite de Daniela Maldonado, une femme transsexuelle dans une des zones de regroupement de la guérilla. El Espectador l’a accompagnée lors de cette mission. A sa grande surprise, Daniela Maldonado et ses amis ont été bien accueillis, sans aucune hostilité ou attitude discriminatoire, écrit le journal. Les conversations tournaient autour de la violence dont sont victimes les personnes avec une orientation sexuelle différente. D’autres missions d’information sont prévues dans les prochaines semaines. La paix, d’après Daniela Maldonado, ne peut se faire que si on reconnaît la différence des autres, y compris dans son identité sexuelle.

Les mémoires du couple Obama

Le couple Obama a décroché un juteux contrat pour la publication de ses mémoires. Selon le Los Angeles Times, ce contrat porte sur au moins 60 millions de Dollars. Ce qui serait un record absolu pour des mémoires présidentielles. D’après le site The Hill, il y a eu une véritable surenchère de quatre maisons d’édition. C’est finalement Penguin Random House qui l’a remporté et conclut l’affaire. Alors que Barack Obama se penchera sur ses mémoires, sa femme Michelle écrira un livre qui s’adressera aux jeunes générations. Aucune date de publication n’est connue, mais ce ne sera pas avant 2018, selon CNN.