Regain d'antisémitisme aux Etats-Unis: incidents et agressions se multiplient

L'Anti-Defamation League a tenu une conférence de presse vendredi 3 mars à New York, demandant à Donald Trump d'agir après la série d'incidents visant des cimetières ou des institutions juives. Trois cimetières juifs vandalisés en deux semaines et plus de 100 fausses alertes à la bombe dans une trentaine d'Etats américains... et à chaque fois ce sont des centres ou des établissements scolaires juifs qui sont concernés. Selon une organisation de lutte contre l'antisémitisme, quelque 200 incidents ont été recensés depuis le début de l'année.

Un homme a été interpellé à Saint-Louis. Il est soupçonné d'être à l'origine de plusieurs fausses alertes à la bombe. A chaque fois les lieux concernés abritaient des institutions juives mais, selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme, âgé de 31 ans, aurait agi pour compromettre son ancienne petite amie.

Mais ces agressions surviennent dans un climat de tension à l'égard des minorités, américains ou immigrants. Alors que mardi dernier, devant le Congrès américain, Donald Trump dénonçait la récente série d'actes racistes et antisémites aux Etats-Unis, et promettait que le pays allait demeurer uni contre la haine, « nous vivons une époque inédite », assénait vendredi l'un des responsables de l'Anti-Defamation League (ADL), avant d'établir un possible lien entre ces incidents et le contexte politique aux Etats-Unis. « Les partisans de la suprématie blanche se sentent plus que jamais soutenus par les débats actuels », y compris lors de la récente campagne électorale, estime Evan Bernstein, responsable de l'ADL.