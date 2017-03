Nouveau décret sur l'immigration: Trump revoit la forme mais garde le fond

Selon Benjamin Haddad, chercheur au Hudson Institute à Washington, il ne faut pas se tromper, ce nouveau décret a toujours les mêmes objectifs. C’est-à-dire limiter l’immigration et en particulier les ressortissants de pays musulmans. Donald Trump tente seulement, cette fois-ci, d’améliorer sa communication. « C’est un texte qui garde l’essentiel, mais qui clarifie certaines choses », dit-il. « Ça atténue un petit peu la première mesure, mais il ne faut pas se tromper, on reste quand même dans les priorités de Donald Trump. »

« Donald Trump ne lâche rien sur le fond, sur le contenu des grands thèmes qui selon lui l’ont fait élire. C’est-à-dire le protectionnisme économique et la lutte contre l’immigration, que ce soit les réfugiés venant de pays musulmans ou la lutte contre l’immigration mexicaine avec le mur. Mais il essaie de s’adapter un peu, de se professionnaliser, d’avoir une tonalité peut-être plus rassembleuse, moins clivante, et surtout de travailler en bonne intelligence avec les différentes agences qui sont au centre de ce processus. »

« La première fois, Donald Trump a essayé très rapidement de montrer qu’il prenait des mesures, qu’il agissait, qu’il répondait aux préoccupations de ses électeurs. Et on l’a vu, ça a été chaotique, beaucoup trop controversé. Donc, il essaie de prendre en considération cette réaction. Et d’ailleurs, il l’a dit lui-même il y a quelques jours. Dans une interview, on lui demandait d’évaluer son mandat jusqu’ici. Il a répondu qu’il se donnait un " A " sur le contenu de ce qu’il avait fait, mais seulement un " C " sur l’image et la communication. »