Le tourisme médical s'organise au Mexique

De notre correspondant à Mexico,

L’incertitude dans laquelle se trouvent les Américains face à la possible disparition de l’Obamacare pourrait les inciter à se rendre toujours plus nombreux au Mexique pour s’y faire soigner à un coût bien meilleur marché qu’aux Etats-Unis. Voilà pourquoi certains n’hésitent pas à affirmer que « Donald Trump favorise le tourisme médical au Mexique». C’est peut-être un peu exagéré. Mais ce qui est vrai, c’est que le Mexique développe depuis plusieurs années un tourisme médical qui s’adresse avant tout aux Américains et qui devrait lui rapporter quelque 5 milliards de dollars cette année. Cela place le pays au deuxième rang des destinations touristiques à vocation médicale.

Le Mexique à la pointe en chrirurgie esthétique et cancérologie

En quelques années, le Mexique s’est converti en une référence non seulement en matière de chirurgie esthétique et reconstructive, mais aussi en traitement du cancer, en cardiologie et en orthopédie. Chaque année, les Américains sont ainsi plus d’un million et demi à venir s’y faire soigner, et cela en raison de la proximité géographique, d’une excellente infrastructure hospitalière, de médecins très qualifiés, d’ailleurs souvent formés aux Etats-Unis, et surtout de prix très, très compétitifs.

Les prix pratiqués par le Mexique sont véritablement plus bas qu’aux Etats-Unis. On estime que les coûts médicaux sont entre 35% et 90% meilleur marché qu’aux Etats-Unis. L’un des exemples les plus frappants est celui d’un bypass, un pontage cardiaque. Alors qu’aux Etats-Unis il faut débourser plus de 140 000 dollars pour cette opération, au Mexique, elle coûte moins de 30 000 dollars.

Tijuana, pionnière en matière de tourisme médical

En plus, ces derniers temps, le Mexique est devenu encore plus attrayant pour les Américains. Et cela pour deux raisons : le coût croissant de la santé aux Etats-Unis. Et surtout la récente dévaluation du peso mexicain face au dollar ! En fait, cela a commencé dans le nord du Mexique, dans les Etats frontaliers avec les Etats-Unis. C’est d’ailleurs la ville de Tijuana, aux portes de la Californie, qui a été pionnière en la matière.

Mais ces dernières années, d’autres régions ont vu se développer cette industrie, notamment la ville de Mexico. Même la fameuse station balnéaire de Cancun est devenue une destination du tourisme médical, allié à ce qu’on appelle le tourisme de bien-être. Un nouveau secteur en pleine croissance qui offre des hôtels spa, des retraites spirituelles ou une assistance pour personnes âgées, tout cela dans un décor de plages et de soleil !