A la Une: le budget des Etats-Unis pourrait subir des coupes historiques

Ce serait « la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale » que des réductions aussi drastiques seraient mises en œuvre, selon des experts cités dans le Washington Post. En tous cas, la proposition de budget de Donald Trump dévoilera « sa véritable vision du rôle de l’Etat », poursuit le journal. La priorité ira au militaire et à la sécurité, alors que le logement, l’aide internationale, l’environnement, les médias publics et la recherche en feront les frais. Sans oublier des coupes dans les effectifs des fonctionnaires fédéraux. Mais ces réductions de budget ne pourront être réalisées qu’avec l’aval du Congrès, ce qui, selon le Washington Post sera difficile, non seulement côté démocrate, mais aussi de la part de certains républicains déjà réticents.

Certains se demandent si, avec ce budget, les promesses du président américain pourront être tenues

Pour le Denver Post, ce premier budget présenté par Donald Trump permettra surtout de tester la capacité du parti républicain à tenir ses promesses. Trump avait promis de faire plus avec moins, mais de nombreux républicains protestent déjà, remarque le journal. Le plus touché sera le département de l’Energie, en charge de promouvoir les économies et les énergies renouvelables, dont plus de la moitié du budget pourrait être coupé. Sans oublier les 37% de réduction du département d’Etat et des aides internationales que le président a déjà annoncées.

Finalement, Trump promet de ne pas toucher aux programmes de santé, Medicaire et la Sécurité sociale, poursuit le Denver Post. Mais, fait remarquer The Hill, avec toutes ces promesses, ce sont surtout « ses engagements pour un investissement d’un milliard de dollars en équipements et infrastructures routières qu’il risque de ne pas tenir ».

Un groupe de 30 Cubains sur un hors-bord rapide a été intercepté au large de la Floride

Des passeurs ont été détenus par les autorités fédérales alors qu’ils transportaient plus de 30 migrants cubains ce dimanche au nord de Key Largo, révèle El Nuevo Herald. C’est le premier groupe de Cubains migrants intercepté à son arrivée aux Etats-Unis depuis la révision de la loi dite des « pieds secs, pieds mouillés » par Barack Obama en janvier. Désormais, ceux qui touchent le sol américain peuvent être renvoyés, alors qu’auparavant ils pouvaient rester aux Etats-Unis et demander la résidence permanente au bout de un an et un jour, précise le journal.

Selon des experts réunis à Miami, Cuba ne constitue plus une priorité pour Donald Trump. Le président américain ne reviendra pas sur les accords signés par Obama et Raul Castro, mais il ne poursuivra sans doute pas sa politique de dégel sans concessions, font remarquer les experts dans les colonnes d’El Nuevo Herald. Même si par ailleurs Cuba est en plein boom touristique, avec l’arrivée de paquebots depuis les côtes américaines, fait remarquer le Miami Herald.

Des élections primaires se sont déroulées ce dimanche au Honduras, en prévision des élections générales le 26 novembre prochain

Quelque 5,8 millions électeurs étaient appelés aux urnes. Selon les premières estimations publiées par El Heraldo, au moins trois candidats ont remporté les primaires ce dimanche : le président sortant qui souhaite se représenter, Juan Orlando Hernandez, du parti national du Honduras, Xiomara Castro du parti de gauche « Libre », épouse de l’ancien président hondurien Manuel Zelaya, renversé en 2009. Et enfin Luis Zelaya, du Parti Liberal. Plus de 100 observateurs internationaux ont supervisé ces élections, indique La Tribuna, et se sont félicités de la transparence du scrutin.

L’éditorialiste de La Tribuna en revanche signe un article cinglant sur l’honnêteté en politique. « Considérer qu’il existe au Honduras des politiques honnêtes, c’est entrer dans le paradigme de l’idéalisme », écrit-il. « L’homme politique honnête est devenu un concept abstrait », poursuit-il, alors qu’en revanche on peut « trouver de multiples exemples de politiques malhonnêtes, multipliant mensonges, corruption cachée, et comportements mauvais voire criminels ». Une tribune qui a un écho particulier à la lumière de révélations d’anciens criminels et trafiquants de drogue interrogés à New York.

D’anciens chefs de bandes criminelles liés au narcotrafic accusent d’anciens présidents honduriens de collusion avec le trafic de cocaïne

Des révélations qui « font trembler la classe politique hondurienne », rappelle El Heraldo. Il s’agit de l’ex-chef du groupe criminel « Los Cachiros », Devis Leonel Rivera Madariaga, qui a cité l’exemple d’un petit aéroport, El Aguacate, qui lui aurait été proposé par les autorités pour transborder des arrivages de cocaïne, indique La Tribuna. Accusé de trafic de cocaïne, Madariaga s’était rendu à la DEA, l’agence antidrogue américaine, en décembre 2015 et avait confessé le meurtre de 78 personnes. La semaine dernière, il a déclaré devant un tribunal de New York qu’il avait payé d’énormes pots-de-vin en échange de protection à l’ex-président Porfirio Lobo et à son fils Fabio, rappelle La Prensa du Nicaragua. El Heraldo publie l’intégralité de sa déposition dans le procès contre Fabio Lobo aux Etats-Unis. Selon ses déclarations, le député Fredy Nájera et un frère de l’ex-président Manuel Zelaya eux aussi seraient impliqués dans le trafic de drogue. Le Honduras constitue une étape majeure dans l’acheminement de la cocaïne de la Colombie ou du Venezuela vers les Etats-Unis, grâce à des complicités au plus haut niveau de l’Etat, ce que tendent à confirmer ces dernières déclarations selon La Prensa qui parle déjà d’« un détonateur ».

En Haïti, un bus a foncé sur la foule faisant 38 morts aux Gonaïves

Alors que le pays se recueillait lors d’un hommage national à l’ancien président René Préval, un chauffeur de bus revenant du Cap-Haïtien a heurté deux personnes, l’une est morte sur le coup… Le chauffeur a pris la fuite et a foncé sur une bande de raras, des musiciens traditionnels qui se trouvaient sur la route, indique Le Nouvelliste. Le bilan est lourd, 38 morts et des dizaines de blessés. Le président Jovenel Moïse a exhorté les usagers de la voie publique à faire preuve de vigilance, sur des routes non éclairées, et a appelé les autorités à mener une enquête au plus vite pour faire la lumière sur cette tragédie, conclut Le Nouvelliste.